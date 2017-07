Emma Watson in paniek: “Heeft iemand mijn ringen gezien?”

De Britse actrice Emma Watson is in paniek. Ze is drie ringen kwijt die veel voor haar betekenen. Nu hoopt ze de sieraden terug te vinden dankzij een oproep die ze woensdag plaatste op Facebook.

“Op zondagnamiddag ging ik langs in het kuuroord van het Mandarin Oriental Hotel bij Hyde Park in Londen. Voor mijn afspraak, schoof ik drie zilveren ringen van mijn vingers en legde ik ze in een kluis. Toen ik het hotel verliet, vergat ik mijn ringen mee te nemen”, staat er te lezen. “Thuis besefte ik dat ik mijn ringen niet droeg en belde ik naar het kuuroord, maar het was gesloten. De veiligheidsagenten checkten de safe, maar vertelden me dat er niets in lag. Ze meldden dat ik de volgende ochtend met het personeel van de spa kon praten en moest vragen of iemand ze had gevonden.”

Bijzonder cadeau

Maar tot nu toe zijn de ringen spoorloos. “Moesten dit gewone ringen zijn, dan zou ik het verlies kunnen accepteren. Maar een van de sieraden was een cadeau van mijn mama. Ze kocht de ring de dag na mijn geboorte en droeg hem achttien jaar lang. Toen ik achttien werd, kreeg ik de ring. Het is mijn dierbaarste bezit”, schrijft ze.

Beloning

“Als iemand zondag vanaf 3 uur in het hotel aanwezig was, de ringen heeft gezien, toevallig heeft meegenomen of iets meer weet, dan kan ik niet uitdrukken hoe blij ik zou zijn als ik ze terug krijg. Ik zou geen vragen stellen. Als je meer weet, laat het alstublieft weten via findthering@outlook.com. Bedankt, Emma”, staat er bij een foto van de drie ringen. De ‘Beauty and the Beast’-ster belooft mensen die tips hebben trouwens een beloning.