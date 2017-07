Anderlecht-talent Jorn Vancamp op huurbasis naar Roda JC

Anderlecht - Landskampioen Anderlecht leent Jorn Vancamp voor een seizoen uit aan Roda JC. Dat bevestigt de club uit de Eredivisie woensdag op zijn website.

De 18-jarige centrumspits speelde vorig seizoen twee duels in de hoofdmacht van RSCA. Hij kwam tegen Saint-Etienne in de Europa League als basisspeler 60 minuten in actie, en mocht ook kort invallen in de competitie tegen Westerlo.

Harm van Veldhoven, ex-coach van onder meer Cercle, Mechelen en Westerlo, is de huidig technisch directeur van Roda JC. Hij is blij met de komst van de Belgische jeugdinternational.

“Vancamp is een groot Belgisch talent. Jorn is enorm gevaarlijk in het zestienmetergebied en beschikt over een enorme werklust waardoor hij het iedere verdediging zeer lastig kan maken. We zijn RSC Anderlecht dankbaar voor het feit dat ze deze overeenkomst mogelijk hebben gemaakt.”