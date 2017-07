GERUCHTEN. Neymar reageert op mogelijke monstertransfer, trekt Müller naar Premier League?

Verschillende Europese topclubs zijn al op buitenlandse toer vertrokken of staan op het punt om richting de VS of Azië te vertrekken. Ondertussen staat de zomertransfermarkt uiteraard niet stil en gonst het weer van de geruchten. Een overzicht.

Neymar en PSG: het is nu al hét gerucht van de zomer. De Franse topclub wil zo’n 222 miljoen euro neertellen voor de Braziliaan van Barcelona. Neymar heeft een afkoopsom in zijn contract voor 200 miljoen euro. Een monsterbedrag, maar peanuts voor het steenrijke PSG. Neymar zelf kwam woensdag aan in Barcelona, maar wilde niet spreken met de pers. Het Engelse Goal.com beweert wel een e-mail gekregen te hebben van Neymar, waarin die stelt dat hij gelukkig is bij Barcelona en niet denkt aan vertrekken. Ook Barcelona ontkent dat er een transfer op til is.

De Braziliaanse journalist die het nieuws aanvankelijk naar buiten bracht, is echter zeker van zijn stuk. Meer zelfs: volgens hem heeft Neymar de spelersgroep van PSG al gesproken. Thomas Meunier en co. weten volgens Marcelo Bechler dus al dat Neymar hun nieuwe ploegmaat wordt, al lijkt niet iedereen blij met dat nieuws. De journalist tweette namelijk dat hij al doodsbedreigingen kreeg...

United informeert naar Verratti

Marco Verratti zou mogelijk als pasmunt gebruikt kunnen worden in de monstertransfer, maar volgens het Italiaanse Tuttomercato heeft nu ook Manchester United geïnformeerd naar de diensten van de Italiaanse middenvelder. ManUtd zoekt al even naar een nieuwe middenvelder, nadat de transfers van Nemanja Matic en Tiemoue Bagayoko niet doorging. Verratti zou volgens de Spaanse pers zijn makelaar aan de deur gezet hebben om zo een transfer te forceren en ging in zee met... Mino Raiola, de supermakelaar die ook Romelu Lukaku naar United bracht.

Ross Barkley naar Tottenham?

Everton is razend actief op de transfermarkt, want de Toffees kochten deze zomer al zeven nieuwe spelers aan. De Engelse subtopper verloor echter ook al Romelu Lukaku, en nu lijkt dat ander goudhaantje Ross Barkley de club ook de verlaten. De middenvelder heeft nog twee jaar contract bij Everton, maar trainer Ronald Koeman liet vorig seizoen al verstaan dat Barkley moet vertrekken als hij zijn contract niet verlengt.

Tottenham is al langer geïnteresseerd in de diensten van Barkley, maar volgens de Daily Mirror heeft Barkley bijzonder hoge looneisen. De 23-jarige Engelse aanvallende middenvelder vraagt volgens de Engelse krant 170.000 euro per week, meer dan wat Harry Kane verdient bij de Spurs. Everton wil ook boter bij de vis, waardoor Tottenham uitkijkt naar alternatieven. Zo zou Dortmund-speler Christian Pulisic hoog op hun lijstje staan.

Vier clubs willen Müller

Bij Bayern München blijft het relatief stil qua uitgaande transfers. Benatia verkaste definitief naar Juventus, dat ook Douglas Costa huurt voor de komende twee seizoenen. Maar nu staat ook Thomas Müller in de spotlights. Volgens Bild kan de aanvaller vertrekken bij Bayern, na de aankomst van James Rodriguez. Müller kan rekenen op interesse van Juventus, Arsenal, Chelsea en Liverpool.

Die laatste club heeft een extra troef, want trainer Jürgen Klopp is een grote fan van Müller en liet al meermaals vallen dat hij hem graag in zijn team wil. Begin augustus speelt Liverpool tegen Bayern München, het wordt afwachten bij welk team Thomas Müller dan speelt...

“Benteke moet blijven”

Christian Benteke stond deze zomer ook in de belangstelling van Everton én Chelsea, maar volgens Frank De Boer, de nieuwe coach van Crystal Palace, moet Big Ben blijven. “Hij is te cruciaal voor ons, dus wij gaan hem niet verkopen.” Benteke had inderdaad een groot aandeel in de redding van Palace, hij scoorde vorig seizoen 15 doelpunten en verzekerde de ploeg zo van een verlengd verblijf in de Premier League.