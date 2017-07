Juventus haalt rechtsachter Mattia De Sciglio weg bij Milan

De Italiaanse international Mattia De Sciglio zet zijn carrière verder bij Juventus. De 24-jarige vleugelverdediger komt over van AC Milan.

Landskampioen en Champions Leaguefinalist Juventus bevestigt woensdag op zijn website dat De Sciglio zijn medische testen aflegt bij de club. Daarna kan de transfer worden afgerond. Gisteren sprong de transfer van Patrik Schick naar Juventus nog af door een probleem bij de medische testen.

Volgens Italiaanse media betaalt de Oude Dame een transfersom van 12 miljoen euro voor de international, die 31 caps achter zijn naam heeft en erbij was op het WK 2014 en het EK 2016.

De Sciglio is een jeugdproduct van Milan. Hij debuteerde er in 2011 in de eerste ploeg. Sindsdien werkte hij 110 wedstrijden in de Serie A af.