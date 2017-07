Gaston Roelants is altijd een man van ijzeren discipline geweest. Dat mogen zijn golfvrienden en een jonge atlete nog altijd ondervinden

We bellen gewezen hardloper Gaston Roelants (80) op een zondagmorgen om 9 uur. Een slaperige stem antwoordt: “Ik lig nog in mijn nest. Bel tegen de middag eens terug.” ’s Middags zegt de gouden Olympiër dat hij alleen in het weekend uitslaapt. Tijdens de week staat hij om negen uur ’s morgens al op de golfbaan. Vijf dagen op vijf.