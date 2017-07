Manchester City blijft maar investeren in verdediging

Met de transfer van Kyle Walker gaf Manchester City deze zomer alweer bijna 100 miljoen euro uit om zijn verdediging te versterken. Daarmee maakte City van Walker de duurste verdediger ooit. Jaar na jaar geeft City een berg geld uit om zijn verdediging te versterken, zonder de gewenste resultaten. Vorige zomer brak City nog het vorige record toen het John Stones weghaalde bij Everton voor 56 miljoen.

Pep Guardiola wilde deze zomer een nieuwe keeper en een vleugelverdediger. Begin juli haalden de Citizens daarom doelman Ederson van Benfica voor 40 miljoen en vorige week betaalde het dus een recordbedrag van 57 miljoen voor Walker. Hun honger zou nog niet gestild zijn, want City zou ook vleugelverdediger Danilo willen overnemen van Real Madrid voor 25 miljoen.

Ook vorige zomer kocht de club van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne met John Stones al de duurste verdediger ooit op dat moment en met Claudio Bravo een nieuwe doelman. Bravo voldeed echter niet aan de verwachtingen van Guardiola, daarom kwam met Ederson deze zomer een nieuwe keeper. Stones kon in zijn eerste seizoen ook niet echt overtuigen. Met een fitte Kompany naast hem speelde de jonge Engelsman wel al een stuk beter.

Het wordt stilaan een traditie dat Manchester City veel geld uitgeeft voor een nieuwe verdediger in de zomer. In 2015 trok het Otamendi aan van Valencia voor 45 miljoen euro, in 2014 kocht het ex-Standerd verdediger Mangala voor 31 miljoen van Porto. Beide spelers konden geen basisplaats veroveren. Otamendi pendelt tussen de bank en de basis. Mangala werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Valencia. Tegelijkertijd laat City ook elk jaar ‘gebuisde’ verdedigers voor een peulschil vertrekken. Deze zomer was het de beurt aan vleugelverdedigers Sagna en Clichy en doelmannen Hart en Caballero.

Inkomende transfersUitgaande transfersWalker (57 miljoen)Zomer 2017Sagna (gratis)Zomer 2017Ederson (40 miljoen)Zomer 2017Clichy (gratis) Zomer 2017Stones (56 miljoen)Zomer 2016Hart (huur - 5 miljoen)Zomer 2017Bravo (18 miljoen)Zomer 2016Caballero (gratis)Zomer 2017Otamendi (45 miljoen)Zomer 2015Zabaleta (gratis)Zomer 2017Mangala (31 miljoen)Zomer 2014Demichelis (gratis)Zomer 2016Sagna (gratis)Zomer 2014Lejeune (1,5 miljoen)Zomer 2016Boyata (2 miljoen)Zomer 2015Nastasic (9,5 miljoen)Zomer 2015Richards (gratis)Zomer 2015Rekik (5 miljoen)Zomer 2015Lescott (gratis)Zomer 2014Totaal247 miljoenTotaal23 miljoen

Kyle Walker Foto: Photo News