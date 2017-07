Drugsdealer eet simkaart op in bijzijn van politie

Geel - Om bewijsmateriaal te doen verdwijnen, vond drugsdealer Akram E.M. (25) er niet beter op dan de simkaart van zijn gsm-toestel op te eten. Hij kreeg 20 maanden cel.

Hoe vindingrijk kunnen criminelen zijn om het gerecht op het verkeerde been te zetten of om bewijsmateriaal te doen verdwijnen? De Nederlander Akram E.L., zonder bekende woonplaats, was alleszins bijzonder inventief.

Toen de politie van Geel-Laakdal-Meerhout hem op 21 mei van dit jaar aan de tand wilde voelen nadat hij was betrapt op het bezit van cocaïne, haalde hij in het bijzijn van de verbalisanten de simkaart uit zijn mobilofoon. Vervolgens stak hij het kaartje in zijn mond, knabbelde er op en slikte het naar binnen.

De man was betrapt met cocaïne op zak. In april van 2015 werd hij al eens veroordeeld voor drugshandel.

De jongeman bekende wel het bezit van de verdovende middelen, maar van verkoop was volgens hem geen sprake. De strafrechter in Turnhout hechtte daar geen geloof aan. Akram E.L. kreeg twintig maanden effectieve celstraf. Hij moet ook een effectieve boete betalen van 8.000 euro.