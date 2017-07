STVV haalt Ceballos definitief binnen en versterkt zich ook met Steppe en doelman Asamoah

Sint-Truiden - Sint-Truiden heeft er woensdag een erg actieve transferdag opzitten. De Limburgse eersteklasser nam Cristian Ceballos definitief over van Charlton Athletic en trok met Samuel Asamoah en keeper Kenny Steppe nog twee nieuwkomers aan. Dat meldt STVV op zijn website .

Ceballos voetbalde vorig seizoen al voor Sint-Truiden op huurbasis van Charlton Athletic. De Truienaars nemen de 24-jarige Spanjaard nu definitief over van de Engelse club. De middenvelder heeft op Stayen zijn handtekening gezet onder een contract voor drie seizoenen.

Asamoah tekent bij de Kanaries een driejarig contract met een optie op twee jaar extra. De 23-jarige Ghanese middenvelder speelde in het verleden voor Eupen en OH Leuven.

Steppe komt over van Zulte Waregem. De 28-jarige doelman voetbalde in een verder verleden voor Waasland-Beveren, SC Heerenveen in Nederland en Germinal Beerschot. In 2008 werd hij verkozen tot keeper van het jaar in België. Ook Steppe tekent een overeenkomst voor drie jaar bij STVV.

Asamoah in actie voor OHL (links) Foto: BELGA