Deze Vlaamse band strikt Britse acteur voor eerste videoclip

Ronse - De Ronsese band Ashling heeft een videoclip opgenomen. Als decor fungeert de Geuzentoren. Naast de muzikanten is er ook een Britse acteur te zien en tal van figuranten.

Ashling treedt op 22 juli op tijdens de Gentse Feesten op de Korenmarkt en op 25 augustus op Ronse Opscène. De groep bestaat nu anderhalf jaar en is samengesteld uit zeven bandleden tussen 20 en 66 jaar die allemaal al hun strepen hebben verdiend als muzikant of zanger.

“Fauve Debuysscher en Dimitri De Smet kan je kennen als het akoestisch duo Unexpected Visitors”, zegt Pato Van Hecke. “Het idee voor Ashling kwam van mij. Ik ben folkmuzikant en beeldend kunstenaar. In mijn vriendenkring kon ik Filip Moortgat, die bij Luna Twist, Arno en Jo Lemaire speelde, strikken. Andere leden zijn drummer Tom De Wulf, accordeonist is Luc Depret en last but not least speelt Patrick Hanappier (Univers Zero) viool. Patrick was ook al gastmuzikant bij André Bialek. De voorbije weken namen we een eerste professionele videoclip op voor ons nieuwe nummer ‘We grow’. Het nummer is van de hand van Fauve Debuysscher en de clip werd geregisseerd door bandlid Dimitri De Smet. Als locatie kozen we het Muziekbos en de Geuzentoren.”

De cast die in de clip wordt opgevoerd, vertoont een zeer opvallende naam: Martin Swabey. “Hij is een Brits Hollywoodacteur die al in een aantal bekende films zijn opwachting maakte”, aldus Pato. “Dimitri De Smet leerde hem kennen op de set van de film ‘The Exception’. Ze zijn aan de praat geraakt en toen bleek dat ze met muziek en film dezelfde passies deelden. Hij ging onmiddellijk akkoord om mee te spelen in onze videoclip. Die is nu online te zien op YouTube. Verder zijn we nieuwe nummers aan het schrijven. We willen volgend jaar een cd uitbrengen. Tijdens Ronse Opscène zullen we zeker de helft eigen nummers brengen.”