De favoriete wijn van 'Thuis'-acteur Daan Hugaert: “We gaan een Dirupo’ke drinken”

Merkwaardig. Acteur Daan Hugaert (67) selecteert niet één, maar wel drie flessen als favoriete zomerwijn. En alle drie Italiaans. “Ik kon niet kiezen, kies jij maar. Of zullen we een Dirupo’ke drinken? Bubbels gaan er altijd wel in, vooral als er iets te vieren valt. De verjaardag van mijn zonen bijvoorbeeld. En ik hou wel van Italiaanse wijn. Ik heb die jaren geleden ontdekt in een Italiaans restaurant/enoteca in Beringen. Dat dateert nog van de opnames van Witse, en zie, ook vandaag koop ik er geregeld nog wat wijn. Ook mijn vakanties gaan vaak richting Italië.

Wanneer dronk je je eerste glas?

“Toen ik nog een jonge snaak was, in het café van mijn vader, maar dat zal waarschijnlijk wel een pintje geweest zijn. Wijn kwam later. Met mijn lief, ...