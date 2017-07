De kindertest: schatten zoeken op de abdijsite van Herkenrode

Een bezoek aan de abdijsite van Herkenrode roept vragen op. Zoals: is een bloedende hostie cool? Aten die zusters bij het middageten een hele gans op? En was Filips de Stoute elke dag stout of was hij bij momenten ook wel eens flink? En alsof dat nog niet volstaat moet je ook een schat zoeken die een bekend fabeldier heeft verstopt.