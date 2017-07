Laat je batterij nooit helemaal leeglopen en andere tips om ze langer te laten meegaan

Over de levensduur van batterijen bestaan duizenden mythes. Maar één ding is zeker: na verloop van tijd krijg je hoe dan ook te maken met een versleten batterij. Toch bestaan er een aantal eenvoudige tips om de levensduur opvallend te verlengen.

Laat je batterij nooit volledig leeglopen

De meeste moderne smartphones hebben tegenwoordig een Li-ion batterij. Laat die nooit volledig leeglopen, maar hang je toestel al opnieuw aan de lader van zodra je merkt dat je nog over veertig procent batterijcapaciteit beschikt. Het is alvast geen goed idee om onder twintig procent te gaan, tenzij je niet anders kan.

Het enige probleem dat misschien kan opduiken, is dat je computer mogelijk een andere tijdsaanduiding geeft van hoe lang je batterij precies nog zal meegaan. Laptopfabrikanten raden je aan om je batterij één keer per maand volledig te laten leeglopen, zodat je batterij zich opnieuw kan kalibreren.

Koude en warmte kunnen schade veroorzaken aan je batterij

Hitte kan de levensduur van je batterij aanzienlijk inkorten. Op een laptop waarop vaak spelletjes worden gespeeld, zal de hardware sneller opwarmen. Die hitte kan een schadelijk effect hebben op de laptopbatterij. Hangt je laptop aan een stroomkabel, dan kan het een goed idee zijn om de batterij tijdelijk uit je laptop te verwijderen. Tenminste, als het toestel dat toelaat.

Ook extreme koude kan de levensduur van je batterij danig inkorten. Bewaar daarom een reservebatterij steeds op een plaats die niet onderhevig is aan zware temperatuurschommelingen.

Een platte batterij? Laat het daar niet bij

Is de batterij van je toestel al enkele dagen plat? Probeer hem in dat geval zo snel mogelijk opnieuw op te laden. Want stel dat je jouw toestel met een platte batterij per ongeluk in het water laat vallen, is de kans groot dat ook de batterij ernstige schade oploopt. Je zal hem nadien niet meer kunnen opladen. En zo wordt ook je toestel helemaal onbruikbaar.

Een volle batterij? De helft is ook goed

Het andere extreme is dan ook weer niet goed. Wie zijn toestel met een volle batterij voor langere tijd opbergt, loopt het risico dat de batterij aan capaciteit en levensduur zal verliezen. In ideale omstandigheden is je batterij maar halfvol. Volgens elektronicagigant Apple kan je jouw toestel in dat geval makkelijk meer dan zes maanden bewaren, zonder dat de batterij schade oploopt.

Hoe hard je ook je best doet, batterijen zullen altijd verslijten

Een batterij gaat nooit voor eeuwig mee. Zelfs al behandel je hem met veel liefde. Na een tijdje zal je merken dat de batterij sneller begint leeg te lopen. Volgens Apple behouden de batterijen uit hun laptop na duizend herladingen nog zo’n tachtig procent van hun capaciteit. Volgens andere fabrikanten mindert de capaciteit al na driehonderd tot vijfhonderd keer laden. De batterijen kunnen dan nog steeds gebruikt worden, al zullen ze dus minder lang meegaan.