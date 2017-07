Trumps inreisverbod moet meer uitzonderingen toelaten voor familieleden

Het Amerikaanse Supreme Court heeft vandaag beslist dat het inreisverbod van Trump uitgebreid moet worden. Concreet houdt dit in dat de VS wel beperkingen mag opleggen wat vluchtelingen betreft, maar meer reizigers moet toelaten uit de zes voornamelijk moslimlanden die familieleden hebben in de Verenigde Staten.

De regering moet mensen uit desbetreffende moslimlanden toelaten die grootouders, tantes, nonkels en andere familieleden hebben in de VS. President Trump had vorige maand beslist om strengere restricties op te leggen aan wie al dan niet toegelaten zou worden.

Wél streng voor vluchtelingen

Anderzijds gaat het Supreme Court wel akkoord met het verzoek van de regering om het vluchtelinge minder makkelijk te maken om de VS binnen te geraken.

Deze beslissingen van het Supreme Court zijn een reactie op de pogingen van de regering Trump om het vluchtelingenprogramma tijdelijk te stoppen en om bezoekers uit verschillende landen waar moslims een meerderheid vormen te bannen.

Nationale veiligheid

De regering Trump heeft deze eisen altijd verdedigd in het kader van “nationale veiligheid”. Tegenstanders vinden echter dat het ongrondwettelijk is om moslims te bannen. In de laatste versie van het inreisverbod werden bezoekers uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen geband.

Dicht familielid, een studie of een job

Op 26 juni stelde het Supreme Court een compromis voor: het inreisverbod zou enkel mogen gelden voor reizigers zonder link met de VS. mensen die wel een oprechte relatie hebben met een persoon of entiteit in de Verenigde Staten zouden wél toegelaten moeten worden. De invulling van een dergelijke relatie werd toen niet gedefinieerd, al werden wel voorbeelden gegeven: een dicht familielid in de VS, een studie aan een Amerikaanse universiteit of een jobaanbod.

De regering Trump interpreteerde “dichte familieleden” echter enkel als mensen met een ouder, echtgenoot, verloofde, kind, (schoon)broer of -zus in de VS. En vluchtelingen die een aanbod hadden van een vluchtelingenprogramma bleven onder de ban vallen. Het gaat hier om 24.000 vluchtelingen.

Kwestie van gezond verstand

“Het gezond verstand zegt ons dat grootouders bijvoorbeeld ook onder dichte familieleden vallen,” vindt rechter Derrick K. Watson uit Hawaï. “Je kan hen niet uitsluiten. Dat kan gewoon niet.” Hij vindt dat zo goed als alle familieleden toelaten moeten worden.

Daar gaat de regering Trump echter niet mee akkoord. Zij redeneren dat bijna alle vluchtelingen dan toelaten zouden moeten worden tot het land.

“Die redenering klopt niet. 85% van de vluchtelingen zullen nog steeds onder het inreisverbod vallen,” reageerde de Amerikaanse staat Hawaï.

