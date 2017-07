Hij ging “nog even iets drinken”, het volgende wat zijn vriendin van hem hoort is dat hij op weg is naar Ibiza

Hij zou nog maar eventjes iets gaan drinken met vrienden nadat hij zijn zus had helpen verhuizen en had zijn vriendin verteld dat hij vlug thuis zou zijn. Rond middernacht kwam er echter een volgende bericht: “Schat, ik ben onderweg naar de luchthaven, willekeurige vakantie, ik weet het maar ik ben terug binnen drie dagen.”

“Ik geloofde hem niet”, vertelde vriendin Hannah aan The Sun. “Ik heb hem gefacetimed om te zien waar en bij wie hij was. Hij lachte me gewoon toe op de achterbank van een taxi en zei dat hij naar Ibiza ging.”

“Ik dacht echt dat hij me in de maling nam, hij was gewoon de clown aan het uithangen zoals hij wel vaker doet. Hij gaat gewoonlijk in het weekend ook wel pintjes drinken in de kroeg, maar hij eindigt nooit in Ibiza. Ik vind het wel hilarisch, ik blijf er best ontspannen bij.”

Van Cardiff ‘even’ naar Ibiza. Foto: ISOPIX

Om het goed te maken dat hij zijn vriendin nu plots een paar dagen alleen liet, maakte Gareth wel een belofte. “Hij zei me dat hij me een koelkastmagneet zou kopen. Hij zou me op z’n minst parfum kunnen geven uit de tax-free zone.”

De twee zijn nog niet zo heel erg lang samen, maar zijn al hun hele leven beste vrienden. Dat verklaart mogelijk ook waarom ze er geen graten in ziet dat hij nu plots drie dagen verdwijnt. Ze kon het ergens ook wel verwachten. “Hij doet soms gekke dingen. Hij is een gek. Hij heeft niet veel nodig om overtuigd te worden om iets te doen, hij gaat gewoon mee in wat mensen hem voorstellen.”

“Hij is de enige persoon die ermee weg zou komen. Zeker ook het werk missen voor vijf dagen. Hij heeft gewoon zijn baas een bericht gestuurd om te zeggen dat hij weg was, en die vond dat oké. Hij zou werkelijk met alles wegkomen.”

De berichten van Gareth en Hannah spreken voor zichzelf. Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Hoewel ze nog niet lang samen zijn, kennen Hannah en Gareth elkaar al jaren en waren ze altijd al hechte vrienden. Foto: ISOPIX

De villa waar Gareth en zijn vrienden verbleven in Ibiza. Foto: ISOPIX

En dat het goed was in Ibiza. Foto: ISOPIX