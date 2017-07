Deze buren wonen al jaren in niet te harden stank

Kruibeke - Al enkele jaren hebben de buren van de kleigroeve van Argex in de Haagstraat last van geur-, stof- en lawaaihinder. Omdat er geen gehoor wordt gegeven aan hun meldingen, dienen ze nu een bezwaar in bij de provincie.

Zo'n vijftig meter ligt er tussen de transportband van groeve-uitbater Argex en de tuin van Theo David. “Ik woon hier al drieëndertig jaar en toen was de put hier ook al”, zegt hij. “Maar een vijftal jaar geleden hebben ze de transportband naar de buitenrand van het terrein verplaatst, waardoor wij er veel meer hinder van ondervinden. Ook de verwerking van slib is relatief nieuw en dat zorgt voor een ongelooflijke stank. Het is gelukkig niet dagelijks, maar een drietal maanden verspreid over het hele jaar kunnen we onze vensters niet openzetten of in de tuin werken zonder masker. Vorige week moest ik nog een barbecue afgelasten omdat de geur niet te harden was.”

Afscherming

Theo vraagt dat Argex maatregelen neemt. “Een afscherming zou de hoeveelheid stof en lawaai al kunnen verminderen. Toen we vorig jaar terugkwamen van onze reis, lag onze tuin vol stof door het zwaar vervoer dat hier over de toegangsweg rijdt. Het bedrijf heeft toen een firma laten komen om alles op te ruimen. Maar het gebeurt zelfs dat er op hun terrein jeeps tegen elkaar racen en geen rekening houden met de bewoning. Tegen de geur sproeien ze soms een vloeistof over het slib die als een soort folie het boeltje afdekt, maar zodra ze erin beginnen graven, komt de geur weer vrij. Ik vrees dat de maatregelen die genomen moeten worden om het probleem structureel aan te pakken veel te groot zijn. Het is me wel een raadsel waarom de infrastructuur destijds zo dicht bij de bestaande bewoning geplaatst is.”

De buurt stuurt al een half jaar meldingen naar de gemeentelijke milieudienst, maar daar wordt volgens Theo weinig gehoor aan gegeven. “Daarom dienen we nu een bezwaarschrift in bij de provincie.”

Put vullen met vervuilde grond

Burgemeester Jos Stassen (SVK) was al op de hoogte van de geurhinder nadat die ter sprake kwam op een infovergadering over een lopende milieuvergunningsaanvraag. “Van meldingen of klachten had ik tot dan echter geen weet”, zegt hij. “Er loopt momenteel een vergunningsaanvraag van Argex die de put eigenhandig wil vullen met door Ovam gescreende vervuilde grond. Momenteel heeft enkel de eigenaar Waterwegen & Zeekanaal daar de toelating voor. Aangezien Argex nu ook al in hun opdracht werkt, willen ze zelf materiaal kunnen aanvoeren.”

Het bedrijf liet eerder al verstaan op die gedempte gronden nieuwe activiteiten te willen exploiteren.

De politie werd gevraagd om de zaak op te volgen en bij vaststelling van geuroverlast een proces-verbaal op te maken. Ook Argex zelf liet verstaan de klachten ernstig te nemen en te onderzoeken hoe de hinder voor de buurt beperkt kan worden.