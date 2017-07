Journalist Bart Moerman is geen held. Toch droomt Moerman al heel zijn ­leven van het Russische Moermansk, de grootste stad ­boven de noordpoolcirkel. Deze zomer mag Moerman naar Moermansk. Eén voorwaarde: hij moet die 3.300 lastige kilometers al liftend ­afleggen. Lukt het hem?

“Marc, zo geraken we hier nooit weg.” Het is maandagmiddag en mijn fotograaf en ik staan al een aantal uur te blinken op een parking aan de Belgische grens in Loenhout.­ ­Fysiek en mentaal naar best vermogen ...