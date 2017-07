OEFENMATCHEN. Nieuwkomers Perbet en Andrijasevic scoren voor Club Brugge en AA Gent

Club Brugge heeft een oefenmatch tegen het Nederlandse Sparta Rotterdam niet kunnen winnen ondanks een goal van Jérémy Perbet. Ook voor AA Gent scoorde een nieuwkomer aan het kanon: Franko Andrijaševic scoorde in het 1-1 gelijkspel tegen AEK Athene. Antwerp verloor een geheime oefenpot tegen Cercle Brugge, terwijl Charleroi maar blijft winnen in de voorbereiding.

In Temse speelde Club Brugge woensdagmiddag gelijk tijdens een oefenpot tegen Sparta Rotterdam. Coach Leko liet vooral spelers minuten maken die komende vrijdag en de laatste wedstrijden naast de ploeg vielen. Zo startten Vanlerghberghe, Perbet, Dennis, Hubert en Mera in de basis. Diaby vierde zijn terugkeer tijdens de tweede helft sinds zijn zware liesblessure vorig seizoen. Club had in een redelijk potige partij overwicht en de betere kansen en kwam na 10 minuten op voorsprong via een strafschop van Perbet. Dennis (op de paal) en opnieuw Perbet lieten na de score voor de rust nog te verdubbelen. Tijdens de tweede helft verliep de wedstrijd evenwichtiger en kwam Sparta op gelijke hoogte na een doelpunt van Alhaft. Club voerde tijdens de tweede helft uiteindelijk nog 7 wissels door maar kon niet meer scoren ondanks dat het bleef dreigen.

Club Brugge: Hubert, Mechele (45’ Masovic), Engels (72’ Vanakan), Mera (45’ Denswil), Cools, Simons, Vanlerberghe, De Bock (45’ Vlietinck), Rotariu (72’ Vossen), Perbet (61’ Diaby), Dennis (45’ Limbombe)

Ook voor AA Gent scoort nieuwkomer

Een week voor de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League trof AA Gent gisterenavond AEK Athene. Hein Vanhaezebrouck bracht een stevig basiselftal tussen de lijnen waarbij Asare en Milicevic - allebei lange tijd onbeschikbaar door blessures - voor het eerst in deze oefencampagne aan de aftrap verschenen. In een eerste helft die vooral werd gekenmerkt door het hoge aantal overtredingen kwam Gent - na een misverstand in de Griekse defensie - vlak voor de pauze op voorsprong via Andrijasevic. Na de rust bleef de thuisploeg - die een kwartier voor tijd gelijkmaakte - de botte bijl hanteren en daardoor liep de ergernis bij de Buffalo’s steeds hoger op. In de tweede helft sprokkelde ook Yuya Kubo nog wat speelminuten.

AA Gent: Kalinic, Gigot, Mitrovic, Asare (64’ De Smet), B. Verstraete (64’ Kalu), Marcq, Andrijasevic (64’ L. Verstraete), Dejaegere (82’ Raskin), Milicevic (64’ Kubo), Simon, Sylla (64’ Coulibaly)

Doelpunten: 37’ Andrijasevic 0-1, 74’ Mantalos 1-1.

KV Kortrijk krijgt er vier om de oren van Lille

De thuisploeg moest tegen de Franse eersteklasser (vorig seizoen 11de) die au grand complet aantrad na een sterk begin snel het spel ondergaan. Doelman Bruzzese hield met een paar reddingen zijn ploeg recht maar toen Lille al te makkelijk door de linkerflank sneed kon Araujo makkelijk afmaken (0-1). Bruzzese kon nog meer onheil voor de rust afhouden.

Zelfde spelbeeld na de rust. Met nog voor het kwartier een tweede tegengoal, alweer verloor de Kortrijkse defensie de organisatie, nu maakte de Nederlander El Ghazi af (0-2). KVK zakte meteen helemaal weg, na slecht uitverdedigen van Kovacevic stond het via De Preville snel 0-3. Even leken de bezoekers daar genoeg aan te hebben en zakte de match weg. Maar in de slotfase maakte Terrier nog de zware 0-4. Defensie bijzonder kwetsbaar (er zouden twee verdedigers op komst zijn) en offensief onmondig: tegen een sterke tegenstander bleek hoeveel werk KVK-coach Anastasiou nog heeft.

KV Kortrijk: Bruzzese; Rougeaux, Kovacevic, Kumordzi, D’Haene; Ajagun (75’ Van Eenoo), Van Der Bruggen (81’ Hoxha), Lepoint, De Smet (55’ Stojanovic); Ouali (60’ Budkivskyi), Chevalier .

Antwerp verliest geheime oefenpot van Cercle

In het grootste geheim – op bevel van de ordediensten – speelden Antwerp en Cercle Brugge vanavond een onderling oefenduel af in het Nederlandse Doorwerth. Cercle pakte de overwinning dankzij een laat doelpunt van de gehuurde Braziliaan Crysan.

Iets meer dan een week voor de competitieopener tegen Anderlecht wacht Laszlo Bölöni nog altijd op zijn beloofde nieuwe spits. Tegen Cercle experimenteerde de Roemeen met Jaadi als diepste man, Owusu (geschorst voor de eerste twee speeldagen) werd verbannen naar de linkerflank. Onder impuls van een bedrijvige Limbombe nam Antwerp de betere start maar gaandeweg moest de Great Old de controle over de match aan een beter georganiseerd Cercle laten. De debuterende Bolat moest uitpakken met een goede redding op een schot van Farias en werd later op de lijn nog twee keer bijgestaan door Corryn.

Na de rust begonnen de hitte en de vermoeidheid na een zware stage hun tol te eisen en viel er weinig te beleven. Cercle schakelde na de inbreng van Bruno en Crysan over naar een systeem met twee spitsen en bleef de gevaarlijkste ploeg. In het slotkwartier hield Bolat zijn team eerst nog overeind op een poging van Bruno. Op een corner, aan de tweede paal binnengekopt door Crysan, was hij kansloos. Bij Antwerp liet de Portugese nieuwkomer Ivo Rodrigues zich nog opmerken met een lekkere knal vanop afstand gepakt door Cercle-doelman Nardi.

Antwerp: Bolat – Duplus, Batubinsika (69’ Achter), Koné (69’ Colpaert), Corryn (69’ Vansteenkiste) – Haroun (69’ N’Diaye), Hairemans (69’ Omolo) – Limbombe, Camus (69’ Randriambololana), Owusu (69’ Rodrigues) – Jaadi (69’ Vleminckx).

Cercle: Vandenbussche (46’ Nardi) – Arcus (61’ Palun), Da Costa (46’ Rodas), Delacourt (46’ Lambot), Gaspar (61’ Vanbelle) – Mexique (61’ Vincent), Mercier (61’ Muyumba) – Tormin (61’ Garcia), Robail (61’ Crysan), Farias (61’ Buyl) – Ngakoutou (61’ Bruno).

Doelpunt: 83’ Crysan 0-1

Charleroi wint vlot bij Reims

Charleroi blijft ongeslagen in de voorbereiding, gisteren zette het vlot de Franse tweedeklasser Reims opzij met 0-3. Trainer Felice Mazzu moest wat puzzelen, omdat Diandy, Remacle, N’Ganga, Mata, Ilaimaharitra en Willems ontbraken wegens blessures, maar hij bracht een elftal in de wei dat sterk op zijn basiself voor volgend weekend zal lijken. Zo viel Lukebakio opnieuw in de positieve zin op, en toonden spitsen Pollet en Bedia dat ze het doel (eindelijk?) gevonden hebben. Tussendoor scoorde de nieuwe linksachter Nurio Fortuna ook nog. Kavez Rezaei, de nieuwe Iraanse aanvaller, wacht nog steeds op zijn eerste doelpunt voor de Carolo’s.

Doelpunten: 52’ Pollet 0-1, 73’ Nurio 0-2, 78’ Bedia 0-3

Charleroi: Penneteau, Marinos, Martos, Dessoleil, Nurio (85’ Boulenger), Lukebakio (72’ Fall), Hendrickx (82’ Rodes), Benavente (85’ Zajkov), Baby (82’ Tainmont), Pollet (71’ Saglik), Rezaei (62’ Bedia)

Veredeld B-elftal Waasland-Beveren wint op Cappellen

Waasland-Beveren heeft haar voorlaatste voorbereidingswedstrijd in en tegen Cappellen FC (Tweede Amateurliga) met 0-2 gewonnen. Coach Philippe Clement stelde een veredeld B-elftal op aangevuld met enkele beloften. Zo kregen De Bauw, Ponnet, Verheyden, De Wree en Sadiku een kans om zich te tonen. Ondanks enkele kansen werd er in de eerste helft niet gescoord. Meteen na de rust schoot Cerigioni de fusieclub op voorsprong op aangeven van Myny. Tien minuten voor tijd zette Dhondt de eindstand op het bord vanop de stip. Vrijdag oefent Waasland-Beveren een laatste keer thuis tegen OH Leuven. (whb)

Waasland-Beveren: Janssens, Schryvers, Buatu (90’ De Wree), Caufriez, Nys, Michel (60’ Verheyden), Ponnet (68’ De Bauw), Marquet, Myny (66’ Sadiku), Dhondt, Cerigioni

Doelpunten: 49’ Cerigioni 0-1, 82’ Dhondt (penalty) 0-2

