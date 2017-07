Meunier komt met geniaal antwoord op vragen over supertransfer Neymar

De Spaanse tabloids staan er de afgelopen dagen vol van: PSG zou zo’n 222 miljoen euro willen betalen om Neymar af te kopen van zijn club Barcelona. De Braziliaanse journalist die met het nieuws kwam, zegt nu zelfs dat Neymar al tegen de spelers van PSG gezegd heeft dat hij zal komen. Toen Rode Duivel Thomas Meunier, rechtsback van PSG, op sociale media gevraagd werd of hij al wat gehoord had, had hij echter een geniaal antwoord in huis.

“Wilt u weten of Neymar komt?”, klinkt het in een hilarische tweet van Meunier, “Stuur dan nu ‘RECRUES’ (Frans voor nieuwkomers, nvdr) naar het nummer 75016. 220 miljoen per ontvangen of verzonden sms”.

Vous voulez savoir si Neymar arrive? Envoyez RECRUES au 75016 (220.000.000 SMS envoyé/reçu) ???? — Thomas Meunier (@ThomMills) 19 juli 2017

Het gevatte antwoord van Meunier wordt uiteraard goed onthaald op sociale media. Eén surfer laat weten dat hij het al geprobeerd heeft, maar nog steeds niets gehoord heeft.