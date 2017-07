Lokeren: Aansluiting bij de subtop

Na twee grijze seizoenen hoopt Sporting Lokeren eindelijk weer aansluiting te vinden bij de subtop. De ambitie van de Waaslanders is alleszins zo lang mogelijk meestrijden voor een fel­begeerd plekje in Play-off 1. Dat is zeker geen evidentie, aangezien het kransje kanshebbers ieder jaar groter lijkt te worden. Eén ding is zeker: de strijd om de top zes wordt andermaal ongemeend spannend.

Sporting Lokeren bleef deze zomer alvast niet bij de pakken zitten en is in elke linie beter gewapend dan vorig seizoen. De Oost-Vlaamse club had bovendien haar huiswerk al voor de start van de voorbereiding ...