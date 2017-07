STVV: Zorgen om middenveld

STVV heeft een aartsmoeilijke competitiestart met – hou u vast – AA Gent, Zulte Waregem, Standard en Anderlecht als eerste vier tegenstanders. De oefenwedstrijd tegen Westerlo van gisteren (0-0) toonde dat STVV nog niet klaar is. Punten pakken in de eerste vier duels is nochtans broodnodig, anders dreigt Sint-Truiden achter de feiten aan te lopen.