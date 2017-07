Dit Vlaamse sprookjeskasteel staat te koop voor 25 miljoen euro, maar daar krijgt u wel wat voor

Zulte - Een sprookjeskasteel, waar je zó Assepoester over de brug over de slotgracht ziet dartelen. Of neen: ­James Bond, met twaalf van zijn bolides in de ondergrondse parking mét autolift. Het recent gerenoveerde kasteel van Olsene (Zulte) spreekt tot de verbeelding. En voor 25 miljoen euro kan u die als nieuwe kasteelheer naar believen invullen. Een spotprijs, want enkele jaren geleden stond het naar verluidt nog een pak hoger geprijsd.

Akkoord, 25 miljoen euro is een smak geld. Maar daarvoor krijgt u ook wel wat. Een domein van 15 hectare, een binnen- en buitenzwembad, een thuiscinema, een top­beveiligingssysteem, een wijnkelder, een sauna, drie keukens en vijf slaapkamers. Allemaal in luxueuze uitvoering. Het zoekertje van vastgoedmakelaar Engels en Völkers verzekert bovendien dat al die voorzieningen inbegrepen zijn in de verkoopprijs. Dat benadrukken ze misschien omdat het pand een kleine vier jaar geleden ook al eens te koop stond. De eigenaar, de West-Vlaamse ­industrieel Geert Pouleyn, wilde het van de hand doen “omdat we hier onvoldoende permanent kunnen wonen wegens onze drukke bezig­heden”, luidde het toen.

De man had nochtans fors geïnvesteerd in een grondige en dringende renovatie. Hij kocht het pand in 2005, twee jaar na het overlijden van de 93-jarige Solange Piers de Raveschoot. De vrouw had geen kinderen en was zo de laatste telg van de adellijke familie die het kasteel in 1854 liet bouwen. Ze woonde er tot haar dood, maar had er al een tijd lang niets meer aan veranderd.

Ook de kogel­inslagen van de Tweede ­Wereldoorlog hadden het ­gebouw toegetakeld. Pouleyn betaalde 7,5 miljoen euro voor het kasteeldomein en diende een lijvig renovatiedossier in voor het beschermde gebouw. Prijs van de renovatie: zo’n 1,3 miljoen euro, waarvan 40 procent door subsidies werd gefinancierd.

Minnaressen onder de grond

“Toen het in 2013 ­opnieuw te koop stond, deed het de ronde dat de vraagprijs 40 miljoen euro was”, zegt Patric Jacobs van de Cultuurraad van Zulte. “Het is een van de merkwaardigste ­gebouwen in de wijde omgeving. Bovendien is het stof voor lokale mythes.” Zoals die van de ondergrondse gangen. Het kasteel is gebouwd op de overblijfselen van een 15de-eeuwse burcht.

Volgens de legende liep er een gang van die burcht over enkele honderden meter onder de grond, zodat de minnaressen van de toenmalige kasteelheer ongezien op bezoek konden komen. “Om de gang te verdoezelen zou de familie Piers de Raveschoot dan de Mariagrot van Olsene op de uitgang hebben gebouwd.”

Binnenkort gaat Jacobs, ­professor geologie op rust, onderzoeken of de legende ook klopt. Kopers van het kasteel kunnen dus helemaal hun slag slaan. Want een ­kasteel mét onderaardse ­gangen, dát is pas uniek.

