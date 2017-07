Ritzege in Tour wordt nog straffer als u deze beelden bekijkt

2007. Eén van de vier regerende wereldkampioenen schansspringen bij de jeugd misrekent zich verschrikkelijk en valt met zijn hoofd eerst keihard op het ijs. De 17-jarige knul, die even daarvoor nog gezegd had dat hij op een dag de beste schansspringer ter wereld wil worden, moet bewusteloos worden afgevoerd met een helikopter. Zijn naam? Primoz Roglic. Juist, ja. Dezelfde Roglic die vandaag de voorlaatste bergrit in de Tour op zijn naam schreef.

Miraculeus genoeg kwam de Sloveen er vanaf met slechts meerdere kneuzingen. Hij stopte zelfs niet met schansspringen. Pas vier jaar later, toen hij problemen begon te krijgen met zijn knie, kocht hij zijn eerste fiets. In 2011, zes jaar geleden dus.

Sindsdien is het hard gegaan voor de man die vandaag vriend en vijand verraste in de Tour de France. Na een jaar koerste hij bij de amateurs en nog een jaar later zat hij al bij het continentale team Adria Mobil. Pas in 2014 pakte hij zijn eerste ritzeges. In 2015 werd hij ineens tweede in de Ronde van Kroatië, won hij de Ronde van Azerbeidzjan en daarna ook nog eens de Ronde van Slovenië. Eén jaar later bood zijn huidige werkgever LottoNL-Jumbo hem een contract aan en nog maar enkele weken geleden mocht hij beginnen aan zijn allereerste Ronde van Frankrijk. Meteen met een ritzege dus.

Zou Primoz Roglic nog steeds de beste schansspringer ter wereld willen worden?