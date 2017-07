Brandweer waarschuwt: “Stop met onkruid verbranden. Voor je het weet staat je huis in brand”

De brandweerkorpsen in ons land vragen met aandrang dat mensen stoppen met onkruid te verdelgen door middel van allerhande brandertjes. Bijna om de andere dag ontstaat hierdoor ergens in Vlaanderen brand, al enkele keren met zware schade aan woningen. “Zo’n onkruidbrander lijkt onschuldig, maar het loopt sneller fout dan je denkt”, waarschuwt de brandweer, die vraagt weer een gewone hark of ­onkruidborstel te gebruiken.

Sinds gisteren is het in Vlaanderen verboden nog pesticiden zoals Roundup te gebruiken, en ook de voorbije maanden riep de overheid al op om vanwege ­milieuredenen onkruidverdelgers aan de kant te laten.

Gevolg: mensen gingen op zoek naar alternatieven om hun stoep of oprit gemakkelijk onkruidvrij te houden, en kwamen redelijk massaal bij de onkruidbrander terecht, een draagbaar toestelletje op elektriciteit of gaspatronen, waarmee je “ongewenst groen” simpelweg wegbrandt.

Nadelen onkruidbrander

De nadelen van de enorme ­populariteit van het toestelletje merken ze nu echter bij de brandweer, die aan de alarmbel trekt. “Het aantal branden dat door zulke onkruidbranders wordt veroorzaakt, is haast niet meer te tellen”, aldus de Vlaams-Brabantse brandweerzone Oost, daarin bijgetreden door de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB).

Beide roepen daarom op dergelijke onkruidbranders niet langer te gebruiken. “De droogte van de voorbije weken maakt het sowieso helemaal aartsgevaarlijk. Eén genstertje kan al voldoende zijn”, beklemtoont VVB-voorzitter Geert Ollevier.

Van de boom naar het dak

Zo stichtten arbeiders in Tervuren woensdag nog per ongeluk brand toen ze op het kerkhof onkruid wilden wegbranden. In het West-Vlaamse Wevelgem geraakte dinsdag het dak van een woning zwaar beschadigd. Door het wegbranden van onkruid vatte een boom naast het huis vuur, waarna de vlammen oversloegen.

Bijna hetzelfde ­gebeurde in Herselt in de Antwerpse Kempen, waar het vuur dreigde over te slaan op een ­mazouttank. In Heist-op-den-Berg brandde een garagebox ­helemaal uit, en ga zo maar door.

Vuur breidt snel uit

“Mensen leggen soms wel de tuinslang klaar, of houden een emmer water gereed als ze met z’n brander aan de slag gaan. Echter, in de praktijk neemt het vuur vaak zo’n snelle uitbreiding dat je met een tuinslang niks kan uitrichten”, aldus Tim Renders van de Vlaams-Brabantse brandweerzone Oost.

In Genk is het stadsbestuur intussen zelfs met een heuse cursus gestart, “om onkruidbranders veilig te leren gebruiken én ook andere manieren voor te stellen om onkruid veilig te verwijderen, zoals met een speciale ­onkruidborstel, die we ook aan geïnteresseerde inwoners uit­delen”, klinkt het op het kabinet van schepen van Openbare ­Werken Ali Caglar (CD&V).