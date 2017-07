Nieuwe advocaat wil Dutroux over vier jaar vrij krijgen

Marc Dutroux heeft een nieuwe advocaat ingehuurd, in de hoop vrij te geraken. “Ik kan mij niet voorstellen dat ze van plan zijn hem tot zijn dood in de gevangenis te laten”, zegt meester Bruno Dayez. Hij wil proberen de omstandigheden waarin hij leeft te verbeteren, maar onderzoekt ook hoe hij hem vrij kan krijgen, bijvoorbeeld door net als voor zijn vrouw Michelle Martin een klooster te vinden dat hem onderdak wil geven, of door hem met een enkelband thuis te laten zitten.

Foto: BELGA

“Hem vrij op straat laten lopen is moeilijk, want de eerste de beste zou hem dan kunnen elimineren”, zegt Dayez. “2021, als hij 25 jaar vastzit, is mijn streefdatum, want vanaf dan kan men niet meer zeggen dat hij niet gekregen heeft wat hij verdiende. Dat is toch al een buitensporig lange straf: dat breekt een leven.”

Tegen dan zal Dutroux ouder dan 60 zijn. Voor zo’n eventuele vrijlating komt er wel een psychiatrisch onderzoek. “Het zou het failliet van ons gevangenissysteem zijn mocht men er na 20 jaar nog niet in geslaagd zijn een mens te laten evolueren en er nog steeds een gevaar voor recidive zijn.”