Vanhaezebrouck komt met goed nieuws over Foket

Volgens Hein Vanhaezebrouck zou de Gentse flankverdediger Thomas Foket, vorige week donderdag aan zijn hart geopereerd, weleens sneller opnieuw kunnen spelen dan velen verwachtten.

Nadat Fokets hartproblemen naar aanleiding van zijn afgeketste transfer naar Atalanta waren opgedoken, werd hij vorige donderdag geopereerd. Er werd toen een inactiviteit van zes maanden vooropgesteld. Als bij een controle in januari het euvel verholpen zou blijken, zou hij opnieuw mogen voetballen. Intussen is de hartoperatie van Foket goed verlopen en zegt Vanhaezebrouck er “100 procent” van overtuigd te zijn dat zijn flankverdediger tegen januari al wedstrijdfit zal zijn. “Thomas mag binnen enkele weken al op een rustig niveau weer fysiek trainen en kan dan gaan opbouwen. Ik voorspel dat hij in januari weer inzetbaar zal zijn.”

Als Foket daarna snel weer zijn beste vorm haalt, komt hij misschien zelfs weer in aanmerking voor het WK in Rusland.