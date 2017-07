Groepsgesprek moet voor zege van Red Flames tegen Noorwegen zorgen

Geen blessures bij de Red Flames voor de bepalende wedstrijd tegen Noorwegen en ook geen mentale beslommeringen. Speelsters en staf kregen eerst familie op bezoek en zaten dinsdag samen om de nederlaag tegen Denemarken te bespreken. Een groepsgesprek waarbij de staf vooral luisterde.

“We hebben vrij onze mening kunnen zeggen”, zegt Janice Cayman. “Over hoe we gespeeld hebben en hoe we ons daarover voelden. Nu hebben we weer het volste vertrouwen voor de match tegen Noorwegen.”

Serneels past zijn opstelling tegen Noorwegen normaal ietwat aan. Sterspeelster Tessa Wullaert zal niet als spits, maar wel als nummer 10 spelen. Laura Deloose en Lorca Van De Putte zijn nu wel fit om te starten.

Volg de match van de Red Flames hier vanaf 18u LIVE.