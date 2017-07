Verenigde Staten en Costa Rica bereiken halve finales Gold Cup

De Verenigde Staten en Costa Rica hebben zich als eerste landen geplaatst voor de halve finales van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied.

Gastland Amerika versloeg woensdagavond (lokale tijd) in Philadelphia El Salvador met 2-0. Omar Gonzalez (41.) en Eric Lichaj (45.+2) scoorden allebei kort voor de pauze.

Costa Rica, met aanvoerder Bryan Ruiz (ex-Gent), klopte enkele uren eerder in hetzelfde Lincoln Financial Fieldstadion in de eerste kwartfinale Panama met 1-0. Anibal Godoy zorgde in de 77e minuut met een owngoal voor het enige doelpunt van de partij. De VS en Costa Rica treffen elkaar zaterdag in Arlington in de halve eindstrijd.

Bryan Ruiz (links) in actie tegen Panama. Foto: EPA

Donderdag staan in Glendale (Arizona) de twee overige kwartfinales op het programma. Jamaica treft Canada, titelhouder Mexico ontmoet Honduras.

Uitslagen van de woensdag gespeelde kwartfinales in de CONCACAF Gold Cup in de Verenigde Staten:

Costa Rica - Panama 1-0 (own goal Godoy 77’)

Verenigde Staten - El Salvador 2-0 (Gonzalez 41’, Lichaj 45+2’)

Wedstrijden donderdag:

Canada - Jamaica

Mexico - Honduras