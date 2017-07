Vanaf nu zijn ze de grootste rivalen, maar Kompany heeft lof voor Lukaku: “Hij is een speciale speler”

De Manchester Derby tussen Manchester City en Manchester United krijgt volgend seizoen een nieuwe dimensie voor de Belgische fans. Na de recordtransfer van Romelu Lukaku naar United wordt hij namelijk een rechtstreekse tegenstander voor Vincent Kompany in één van de meest beladen derby’s van Engeland. Kompany heeft echter enkel lof voor zijn ploegmaat bij de Rode Duivels: “Lukaku is een speciale speler”. Donderdagnacht spelen beide ploegen een oefenmatch tegen elkaar in Amerika.

“Ik hoop echt dat Romelu slaagt bij Manchester United, behalve in enkele wedstrijden”, verwijst Kompany al lachend naar de Manchester derby’s van komend seizoen. “Zolang wij boven United eindigen, zal ik blij zijn als hij er presteert.”

“Romelu zal United vooral doelpunten bijbrengen. Dat krijg je met Lukaku, hij heeft een ongelofelijke drive om steeds beter te worden en om doelpunten te maken, dat is iets uniek. Ik heb het de voorbije jaren zelf kunnen zien bij Anderlecht, ik ben hem altijd blijven volgen”, vertelt de verdediger van Manchester City.

“Zijn belangrijkste troef is dat hij in zichzelf gelooft. Hij gelooft dat de beste speler in de wereld is. Het doet er niet toe of dat klopt of niet, als je iedere training en wedstrijd met die ingesteld aanvat, heb je altijd een voordeel tegenover anderen. Als je denkt dat je de beste bent, kan je nooit tevreden zijn en zal je steeds de doelen aanpassen. Dat is wat Romelu doet. Hij is een speciale speler.”