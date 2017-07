Fier de politie te vertegenwoordigen op 21 juli, ondanks de blaren

Onder een loden hitte of kletsnat door de traditionele drache nationale: welk weer het ook is, voor Gottfried Tarara is het elk jaar opnieuw zaak om op 21 juli 'zijn' politiemensen perfect in de maat langs het koninklijk paleis te leiden.

Het bureau van Freddy Tarara – op zijn identiteitskaart staat Gottfried, maar iedereen zegt Freddy, dus doen we dat ook maar – straalt liefde en passie uit voor de politie. De glazen kast puilt uit van de oude kepies, schaalmodellen van rijkswacht- en politiewagens, en andere memorabilia die hij verzamelde sinds hij in 1974 startte bij de toenmalige rijkswacht. Van hier coördineert hij opleidingen bestuurlijke politie en openbare veiligheid, maar organiseert hij ook het jaarlijkse defilé van het eskadron van politiemensen te voet op de nationale feestdag.

Lange voorbereiding

“Neen, het defilé organiseren is geen fulltime job”, zegt Freddy. Hij voegt er wel meteen aan toe dat hij met het komend defilé al bezig is sinds september vorig jaar. Wanneer hij op 21 juli op kop van een eskadron politiemensen stapt, is dat het sluitstuk van heel wat voorbereidingen die starten met de keuze van de (aspirant-)agenten die deelnemen. Deze zomer zijn het de studenten van de politiescholen in Jurbise (Henegouwen) en PIVO (Vlaams-Brabant) samen met de aspirant-hoofdinspecteurs van de Nationale Politieacademie.

Bij het defilé komen ook veel praktische aspecten kijken, vervolgt Freddy. Dat varieert van genoeg uniformen in de juiste maten tot de toegangstickets voor familieleden. “Vroeger deelden we die gewoon uit, zodat de ouders van de aspiranten het defilé konden bijwonen op de publiekstribune, maar tegenwoordig moet iedereen eerst gescreend worden. Daarvoor werk ik samen met Binnenlandse Zaken”, klinkt het. “Telkens iemand een vraag heeft of een probleem opmerkt in verband met het defilé, belt die mij en is het aan mij om dat op te lossen. Zo steken we er toch veel tijd in.”

