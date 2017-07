Hagelbollen zo groot als ijsblokjes zorgen voor schade tijdens hevig onweer

Zemst - In de omgeving van Mechelen heeft een onweer afgelopen nacht lelijk huisgehouden. Er vielen hagelbollen zo groot als ijsblokjes uit de lucht.

Een stevig onweer met felle regen en bliksems trok woensdagnacht over de regio Mechelen. Vooral in de buurt van de Tervuursesteenweg in Mechelen-Zuid en Zemst maken mensen ook melding van schade.

Zo zorgden hagelbuien daar voor deuken in auto’s, kapotte dakkoepels en zelfs waterschade in huizen.

Onze fotograaf was vannacht rond 2.30 uur op pad ter hoogte van Herentals, daar maakte hij deze beelden van het onweer met de dashcam van zijn wagen:

Vandaag nog buien

Donderdag is het nog altijd bewolkt of zwaarbewolkt met regen en buien en de eerste uren is er daarbij ook nog kans op onweer in het oosten en het noorden van het land. In de loop van de namiddag wordt het vanaf het westen droger en komen er ook opklaringen. De maxima liggen tussen 20 of 21 graden aan zee en in de Ardennen, plaatselijk nog 25 graden in de Kempen.

Vrijdag verwachten we droog weer met afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 21 en 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.

Zaterdagvoormiddag zijn er nog brede opklaringen in de oostelijke landshelft. In het westen is het al zwaarbewolkt en neemt de kans op neerslag toe. Zondag is het overwegend zwaarbewolkt en verwachten we perioden van regen of buien. In het centrum en vooral in het zuiden is het mogelijk wat droger.

In het begin van de volgende week wordt het wisselvallig met soms opklaringen, maar af en toe ook enkele buien. In de kuststreek en langs de Franse grens is het mogelijk droger. De maxima liggen rond 22 graden in het centrum van het land.

Heeft het onweer ook bij jou lelijk huis gehouden vannacht? Stuur hier jouw getuigenis of foto’s door: