Mirallas maakt wereldgoal, maar Engeland vooral blij voor Lennon

De Engelse club Everton, waar Kevin Mirallas na het vertrek van Romelu Lukaku nog de enige Rode Duivel is, bereid het seizoen voor in Nederland. In een oefenwedstrijd tegen Twente schoot Mirallas de bal prachtig in de winkelhaak. Aaron Lennon pikte ook zijn doelpunt mee na een moeilijke periode van mentale problemen. Toch heeft Everton heel wat blessurezorgen

Na een moeilijke eerste helft onder dreigende onweerswolken zette een schicht van Mirallas Everton op weg naar een 0-3 overwinning. Na een mooie individuele actie poeierde de Rode Duivel de bal hard in de winkelhaak.

Het tweede doelpunt kwam op naam van de wederoptredende Aaron Lennon. Daarmee toonde de 30-jarige Engelsman dat hij op de weg terug is na een moeilijke periode. Begin mei werd Lennon opgenomen in het ziekenhuis nadat hij op straat was opgemerkt in verwarde toestand. Zijn club Everton meldde dat Lennon daarna in behandeling ging voor een “stressgerelateerde aandoening”. De populaire voormalige international kreeg heel wat felicitaties voor zijn doelpunt op Twitter.

Het jonge talent Kieran Dowell maakte een zo mogelijk nog mooier derde doelpunt.

Great to see @AaronLennon12 back on the scoresheet! This goal put the Blues two ahead in Holland. pic.twitter.com/DWBRPmdXiQ — Everton (@Everton) 19 juli 2017

@kierandowell1 with his second goal of the summer. Another brilliant strike. pic.twitter.com/4r1dxrwrLI — Everton (@Everton) 19 juli 2017

Good win from the lads tonight, happy to get on the scoresheet and some more minutes under my belt #PreSeason #Toffees — Aaron Lennon (@AaronLennon12) 19 juli 2017

Ondertussen blijft het blessurespook Evertonspeler Ramiro Funes Mori (26) achtervolgen. De Argentijnse centrale verdediger is in Barcelona opnieuw geopereerd aan de knie. Volgens de Toffees is hij zes tot negen maanden buiten strijd.

Funes Mori was vorig seizoen een vaste waarde bij Everton tot hij op 28 maart tijdens een WK-kwalificatiematch tegen Bolivia zijn meniscus scheurde. Sindsdien revalideerde de Argentijnse international, maar nu is hij dus hervallen.

Ander blessurenieuws is er van Ross Barkley. De middenvelder sukkelt met de lies en ging eveneens onder het mes. Hij moet over vier weken opnieuw fit zijn.

Zaterdag (22 juli) speelt het Everton van trainer Ronald Koeman een oefenduel in en tegen Racing Genk, dat zijn jaarlijkse fandag houdt. De eerste competitiematch van de Premier Leagueclub volgt op 12 augustus, wanneer Everton in eigen huis Stoke City treft.