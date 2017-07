Scorende Origi: “ik voel me elke dag en elke wedstrijd beter”

Liverpool bereidt het seizoen voor in Hong Kong. Divock Origi zorgde met een doelpunt en een assist mee voor de overwinning tegen het Crystal Palace van collega-Rode Duivel Christian Benteke.

In warme en vochtige omstandigheden ontmoette Liverpool, met Rode Duivels Mignolet en Origi, met het Crystal Palace van Christian Benteke een andere club uit de Premier League. Na een doelpunt van nieuwkomer Dominic Solanke, legde de ingevallen Origi de 2-0 eindstand vast met een schot van dichtbij.

“Het was erg warm”, zei Origi na de wedstrijd. “We zijn die omstandigheden niet gewoon, maar door ons hier voor te bereiden, zullen we zeker klaar zijn voor het seizoen.” Origi was tevreden over zijn match: “Het was een goede oefenwedstrijd. Ik maak progressie. Elke training, elke wedstrijd voel ik me beter. Ik wil zo belangrijk mogelijk zijn voor de ploeg. Ik probeer te genieten van de wedstrijden en mijn kwaliteiten te tonen.”