Nieuwe aanwinst Gent razend ambitieus: “Ik wil het in België beter doen dan al mijn landgenoten”

In het verleden speelden er al heel wat Zuid-Amerikaanse spelers bij AA Gent maar het was tot vandaag wachten om een Colombiaan te verwelkomen in de Arteveldestad. Met Deiver Machado trokken de Buffalo’s de immens populaire linksmidden van Millonarios FC aan. Op sociale media bleek de voorbije dagen nog hoe geliefd de 23-jarige Machado was bij de fans van de club uit Bogota.

“Ik heb veel aan hen te danken”, klonk Machado vanochtend dankbaar. “Ik heb steeds kunnen rekenen op hun steun en liefde en dit is voor mij dan ook een droom die in vervulling gaat”, verwees hij meteen ook naar zijn enorme ambitie. “Elke Colombiaanse voetballer droomt van een transfer naar een Europese club, dit is nu eenmaal het belangrijkste continent in de voetbalwereld.”

In België streken de voorbije jaren wel meer Colombiaanse voetballers neer. Zo ontpopten Carlos Bacca en José “ Gouden Schoen” Izquierdo zich tot absolute smaakmakers bij Club Brugge. Ook Deiver Machado lijkt klaar voor de rol van publiekslieveling: “Ik beloof alvast om keihard te werken en ik wil er alles aan doen om het in België nog beter te doen dan al mijn andere landgenoten.” Een pittige uitspraak van de linksmidden die bij AA Gent ook zijn plek in de nationale selectie van Colombia veilig wil stellen met het oog op het WK in Rusland. “Ik sprak al uitgebreid met Helibelton Palacios (Club Brugge, ssg) over het Belgische voetbal en hij vertelde me dat het tempo hier veel hoger ligt maar dat schrikt me allerminst af, ik heb echt goesting om me hier te bewijzen!”

Foto: BELGA

Ook Michel Louwagie toonde zich heel erg opgetogen met de komst van Machado: “We kenden toch wat problemen qua linksvoetigen in onze kern”, aldus de Algemeen Manager van AA Gent. “Door de operatie van Saief en de revalidatie van Asare gingen we op zoek naar bijkomende versterking maar de transfer van Deiver bleek toch een moeilijk verhaal. Deels ook omdat we niet meteen een netwerk hadden in Colombia maar uiteindelijk konden we deal toch sluiten en halen we iemand in huis met de technische, fysieke en mentale kwaliteiten die we zochten!”