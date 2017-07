Geknepen en gebeten: het gaat er stevig aan toe op de Gold Cup

De Verenigde Staten heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Gold Cup na een 2-0 overwinning tegen El Salvador. Voor de Amerikaanse spits Jozy Altidore werd het een pijnlijke wedstrijd. Hij werd gebeten en geknepen door Romero, die daarvoor geen straf kreeg.

El Salvador zette alle mogelijke middelen in om de VS te stoppen. Bij een 2-0 voorsprong kneep verdediger Romero in de tepel van spits Jozy Altidore. Even later werd diezelfde Altidore ook nog gebeten door diezelfde Romero. De Canadese scheidsrechter Fisher merkte het niet op en Romero werd dus niet gestraft.