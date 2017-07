"Ga er niet vanuit dat lightdrankjes gezonder zijn"

Kunstmatige zoetstoffen die onder meer gebruikt worden in lightfrisdranken, zouden niet helpen om af te vallen. Integendeel, een nieuwe grootschalige studie brengt ze in verband met een hogere Body Mass Index en een verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen zoals diabetes.

Het is niet de eerste keer dat de voordelen van kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam, sucralose en stevioside in vraag worden gesteld. Een nieuwe Canadese studie, die keek naar gegevens van 405.907 proefpersonen, lijkt er opnieuw op te wijzen dat kunstmatige zoetstoffen niet de heilige graal van het slanker worden zijn. "Er is geen duidelijk bewijs dat zoetstoffen een positief effect hebben op het behoud van gewicht en onze data suggereren zelfs dat regelmatige inname van de deze zoetstoffen in verband kan worden gebracht met een hogere BMI en een hoger risico op cardiometabole aandoeningen", staat in de conclusie van de studie. Al benadrukken de onderzoekers wel dat er meer onderzoek nodig is om de voor- en nadelen op lange termijn te kunnen bepalen.

"Vroeger dachten we dat calorieën het probleem waren, dus maakten we iets zonder calorieën", zegt hoofdonderzoekster Meghan Azad aan de Washington Post. "Maar nu leren we dat het niet alleen om calorieën gaat. We hebben meer bewijs nodig om zeker te zijn van de oorzaak en het gevolg, maar we kunnen wel al het dagelijks gebruik van deze drankjes in vraag stellen"

Verschillende theoriën

Azad maant aan om voorzichtig te zijn met conclusies, aangezien het oorzakelijk verband tussen kunstmatige zoetstoffen en dikker worden niet is aangetoond. Het is mogelijk dat het lichaam de zoete smaak van deze zoetstoffen herkent en qua metabolisme gaat reageren alsof het suiker is. Een andere theorie is dat de chemische bestanddelen van zoetstoffen de vertering en de werking van de darmen in de war sturen, waardoor de proefpersonen dikker worden. Maar de verklaring zou ook eenvoudiger kunnen zijn: misschien zijn mensen die voor artificieel gezoete producten kiezen ook sneller geneigd om daarnaast ook calorierijke snacks te eten. Het verband in de data zou ook omgekeerd kunnen zijn: wie te zwaar is, wil afvallen en kiest vaker voor de zoetstoffen.

In afwachting tot meer onderzoek duidelijkheid biedt, beveelt Azad een matig gebruik van lightdranken en andere kunstmatig gezoete producten aan. "Het beste advies dat ik nu kan geven is dat consumenten er niet automatisch van mogen uitgaan dat kunstmatig gezoete drankjes en snacks het gezonde alternatief zijn."