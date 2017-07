Ploegleider van Uran laat er geen twijfel over bestaan: “We gaan er vandaag alles aan doen om de Tour te winnen”

Chris Froome sprintte woensdag in de Tour de France naar een derde plaats en pakte zo twee bonificatieseconden, Rigoberto Uran werd echter tweede en pakte er zes. In het klassement volgt de Colombiaan van Cannondale-Drapac nu net als Romain Bardet op 27 seconden van de gele trui. Iets waar zelfs ploegleider Jonathan Vaughters zelf ietwat verrast door is. “Maar we gaan er vandaag alles aan doen om de Tour te winnen, en dus moet Rigoberto vandaag tijd winnen op Froome”, klonk het veelbelovend voor de start.

Volg hier LIVE de cruciale etappe naar de Col d’Izoard!

“Natuurlijk zijn we wel een beetje verbaasd maar we wisten wel dat Rigoberto in zijn beste vorm ooit verkeert”, vertelde ploegleider Vaughters aan onze man ter plekke. “We verwachtten dan ook dat hij de top 5 zou halen, maar dat hij nu nog zo dicht staat is een beetje onverwacht. Maar vooral ook zeer leuk. Ik denk dat iedereen hem onderschat als renner, maar dat verandert wel na deze Tour.”

“Om de Tour te winnen, moet hij vandaag ook tijd winnen op Froome. Maar Sky is heel sterk dus kan je hen moeilijk pijn doen, tenzij we mensen inhuren om van de berg te laten lopen en hen van de fiets te tackelen”, voegde hij er met de nodige ironie aan toe. “Dus zal het wellicht beslist worden op de laatste klim. Wat je van ons kan verwachten? Alles om de Tour te winnen.”

Uran is ook een sterke tijdrijder, dus hij kan zaterdag in Marseille ook nog eens uitpakken. “De laatste tijdrit van de Tour is ook nooit eentje voor tijdritspecialisten, na drie weken gaat het om wie nog de meest frisse benen heeft. En dat weet je pas tijdens de tijdrit zelf”, besloot Vaughters.

