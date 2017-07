Froome vlak voor laatste grote test in de Tour: “Vandaag kan je geen verstoppertje spelen”

Chris Froome werd woensdag in de 17e Tourrit een paar keer belaagd door op de Galibier maar hield zonder al te veel moeite stand. Froome sprintte bovendien ook nog eens naar een derde plaats in de daguitslag en pakte zo twee bonificatieseconden. In het klassement heeft hij nu 27 seconden voor op Uran en Bardet. Vandaag wacht echter een tweede, loodzware Alpenrit met aankomst op de legendarische Col d’Izoard. De gele trui sprak echter ambitieuze taal voor de start.

Volg hier LIVE de etappe naar de legendarische Col d’Izoard!

“Vandaag is de laatste grote test”, beseft Froome. “De benen voelen goed en ik zou graag mijn benen eens strekken op die laatste klim. Als de mogelijkheid er is, gaan we vandaag voor de ritzege. Met mezelf en Mikel Landa hebben we meerdere troeven die we kunnen uitspelen in de finale, en dat zorgt voor mogelijkheden.”

“Iedereen zal vandaag naar elkaar kijken, maar na drie weken zijn bij iedereen de benen moe en dus kan je je op zo’n klim zoals vandaag geen verstoppertje spelen.”