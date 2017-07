Ligt uw tuin in jachtgebied? Bekijk het op deze kaart

U wist het misschien niet, maar Vlaanderen telt heel veel jachtgebied. Zelfs op begraafplaatsen en woonkernen met duizenden inwoners is het toegelaten om te jagen op wild. Vanaf vandaag kan u éindelijk online controleren of uw woning in zo’n jachtgebied ligt.

Zo vindt u de kaart: Surf naar Geopunt.be. In het menu ‘kaarten & plaatsen’ klik je vervolgens op ‘natuur & milieu’ dan ‘jacht’ en vink vervolgens ‘jachtterreinen’ aan. U kan de kaart ook raadplegen onderaan dit artikel.

Uit een steekproef van Vogelbescherming Vlaanderen blijkt dat alleen al in de provincie Limburg acht op de tien percelen zijn ingekleurd als jachtgebied, zonder dat de eigenaar het weet. Daarom startte de vogelbescherming twee jaar geleden een campagne waarbij onrechtmatig jachtgebied op vraag van de eigenaar geschrapt kan worden. “We hebben 867 percelen laten controleren. 686, of liefst tachtig procent ervan, bleken zonder toestemming van de eigenaar te zijn ingelijfd. Die zijn intussen weer jachtvrij verklaard. Het gaat om 231 hectare, of zo’n 346 voetbalvelden”, zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen.

Hoe kan zoiets?

Wie een bouwgrond koopt, verwacht toch nooit dat daar enkele maanden later plots een jager in zal rondlopen? Voor hij met een geweer op pad mag gaan, moet een jager een aaneengesloten terrein van 40 hectare kunnen bijeensprokkelen. Een echte controle is daar niet op. De jagers dienen elk jaar hun jachtplan in, en dat is het dan. “Bij het zogenaamde arrondissementscommissariaat kan je de jachtplannen inkijken. Ligt je perceel erin, dan kan dat geschrapt worden. Maar je moet eerst een eigendomsbewijs voorleggen”, zegt Rodts.

Vanaf vandaag, donderdag 20 juli, komt er eindelijk heel wat transparantie over die zogenaamde jachtgebieden. Want dan zullen de plannen, waarop jachtgebieden zichtbaar zijn, digitaal te controleren zijn op de website van Geopunt Vlaanderen.

Bekijk de kaart: