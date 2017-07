Hij zorgt voor lachende gezichten bij Gent, maar ook voor tranen bij zijn bevallige vriendin

AA Gent stelde donderdag officieel zijn nieuwste aanwinst Deiver Machado voor. De Colombiaan zorgde bij de Buffalo’s voor lachende gezichten, want er wordt heel wat verwacht van de razendsnelle linksmidden. In zijn thuisland is echter één iemand minder blij met de transfer, zijn bevallige vriendin Luisa Cortina blijft namelijk in Colombia...

LEES OOK: Nieuwe aanwinst Gent razend ambitieus

LEES OOK: AA Gent rondt komst pijlsnelle timmermanszoon af

Dat is ook te merken op de Instagrampagina van Luisa Cortina. Het koppel nam gisteren innig afscheid op de luchthaven van Bogota, (voorlopig?) blijft de Spaanstalige namelijk in Colombia. Het koppel begint aan een langeafstandsrelatie, en dat breekt het hart van de ex-Miss Colombia Latina. “Je weet niet hoe hard ik wil dat deze kus voor eeuwig blijft duren”, zette ze bij de foto van hun afscheid, inclusief enkele gebroken hartjes. “Nu voel ik een grote leegte. Maar we zullen blijven vechten, want onze liefde zal blijven bestaan.”

No sabes cómo quisiera detenerme en ese beso y hacerlo eterno@machadodeiver siento un vacío enormete amo..... Een bericht gedeeld door Luisa CortinaWelcome (@luisacortina941) op 19 Jul 2017 om 6:52 PDT

Al gunt Cortina natuurlijk de transfer voor haar grote liefde. “Enkel God kent jouw weg. Hij zal je testen en je wordt daardoor een betere persoon. Terwijl Deiver de laatste details regelde in Gent voor hij zijn contract tekende, postte Luisa Cortina vrijdag ook een veelzeggend gedicht. “De liefde duurt zolang je moeite doet en zolang je wil.”

Een bericht gedeeld door Luisa CortinaWelcome (@luisacortina941) op 20 Jul 2017 om 1:04 PDT

Sonríe, perdona, olvida, lucha , jamás te rindastodo es cómo es . Een bericht gedeeld door Luisa CortinaWelcome (@luisacortina941) op 4 Jul 2017 om 5:34 PDT