Jonge vrouw misleidt vriendin met blinddoek en voorbindpenis om seks met haar te kunnen hebben

Een 25-jarige vrouw is tot 6,5 jaar cel veroordeeld voor de aanranding van een andere vrouw. Ze zou het slachtoffer misleid hebben door haar een blinddoek te laten dragen en een voorbindpenis te gebruiken. De twee hadden meer dan tien keer seks, tot het slachtoffer haar blinddoek afdeed en de waarheid ontdekte.

De Britse Gayle Newland (27) is niet over één nacht ijs gegaan. Eerst maakte ze een vals Facebook-profiel aan onder de naam Kye Fortune. Op de foto’s - die ze gepikt had op internet - leek ze een man met Filipijnse en latino-achtergrond. Over een periode van 2 jaar ontwikkelde ze een online relatie met het slachtoffer. Ze spendeerden honderden uren aan de telefoon, waarbij Gayle met een zware stem probeerde te praten. Ze beweerde dat ze behandeld werd voor kanker.

Toen het koppel elkaar uiteindelijk wilde ontmoeten, vroeg ‘Kye’ aan het slachtoffer om een blinddoek te dragen, omdat ze beschaamd was over haar uiterlijk. De twee hadden 15 keer seks met elkaar. Daarvoor gebruikte Gayle een voorbindpenis.

Pas toen het slachtoffer tijdens het vrijen de blinddoek verwijderde, ontdekte ze de waarheid over ‘Kye’. Nu is de vrouw veroordeeld tot een straf van 6 jaar voor aanranding en nog eens een half jaar voor het gebruiken van een valse identiteit.

Gayle was eerder al veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar. Maar de het Hof van Beroep had die uitspraak vernietigd, omdat haar zaak niet eerlijk behandeld was geweest. Psychiaters hadden er bovendien op gewezen dat de vrouw niet in de gevangenis thuishoorde en eigenlijk psychiatrische begeleiding nodig had. Maar nu heeft een jury haar dus toch schuldig bevonden. Ze heeft zes jaar cel gekregen voor aanranding en nog eens een half jaar voor het gebruik van een valse identiteit.