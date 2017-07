Ciman wint met Montreal, Van Damme gaat onderuit met LA Galaxy

Brussel - Wisselend succes voor de Belgen in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Laurent Ciman hield woensdagavond (lokale tijd) met Montreal Impact de punten thuis tegen Philadelphia, terwijl Jelle Van Damme voor eigen publiek met Los Angeles Galaxy verloor van Vancouver.

Ciman speelde centraal in de viermansverdediging de hele partij voor Montreal, dat na 19 minuten op voorsprong kwam via Michael Salazar. Kort voor de pauze maakte Fabrice-Jean Picault gelijk voor Philadelphia Union, maar Zwitsers international Blerim Dzemaili bezorgde de Canadese thuisploeg met een goal in minuut 51 alsnog de drie punten in het Stade Saputo.

Net als Ciman draafde ook Jelle Van Damme woensdagavond 90 minuten op als centrale pion in een viermansdefensie. De voormalige sterkhouder van Standard en Anderlecht zag Tony Tchani in het StubHub Center in het Californische Carson in minuut 64 de enige treffer van de wedstrijd scoren voor de Vancouver Whitecaps.

In het klassement staat Montreal achtste in de Eastern Conference, met 24 punten uit achttien wedstrijden. Galaxy is negende in de Western Conference met 22 punten uit negentien matchen. De top zes van elke Conference mag naar de play-offs.