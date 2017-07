Nu is ook zoon van Cecil de leeuw doodgeschoten door jagers

Amper twee jaar geleden ontstond er wereldwijde verontwaardiging nadat Cecil de leeuw doodgeschoten werd door een Amerikaanse tandarts. Nu is ook de zoon van Cecil doodgeschoten door jagers in Zimbabwe. Xanda was zes jaar.

Dr. Walter Palmer moet zowat ’s werelds meest gehate tandarts zijn, nadat hij in 2015 leeuw Cecil, de nationale trots van Zimbabwe, doodschoot.

Nu is ook Xanda, de zes jaar oude zoon van Cecil, gedood door jagers in hetzelfde park waar ook Cecil doodgeschoten werd. De parkopzichters zijn ontroostbaar. “We kunnen niet geloven dat amper twee jaar nadat Cecil vermoord werd, nu ook zijn oudste zoon hetzelfde lot is beschoren.” Ook Xanda is gedood als jachttrofee.

Ondergedoken na bedreigingen

Na de dood van Cecil ontstond al een wereldwijde protestbeweging. Cecil was immers een van de populairste leeuwen van Zimbabwe. Tandarts Palmer had diep in de geldbuidel moeten tasten voor de jachtpartij. Naar verluidt zou de jacht hem 50.000 dollar gekost hebben.

Wilde dieren doodschieten mag niet in een nationaal park, dus werd Cecil met voedsel uit het park gelokt om daar neergeschoten te worden. Die praktijken leverden Palmer enorm veel kritiek op, zeker omdat hij daarna nog triomfantelijk op de foto ging met de leeuw. De bedreigingen werden zodanig erg dat Palmer uiteindelijk onderdook bij vrienden en dat zijn tandartspraktijk werd gesloten. Ook zijn vrouw en dochter voelden zich bedreigd door de vele haatboodschappen op het internet.

Uiteindelijk is de tandarts ook niet vervolgd voor het doden van Cecil. Volgens de minister van Milieu Oppah Muchinguri waren zijn papieren inderdaad in orde en wordt hij daarom niet vervolgd. Volgens haar is Palmer als toerist nog steeds welkom in het land. Maar hij mag er niet meer jagen.