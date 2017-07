Dit koppel krijgt een urenlang orgasme door te knuffelen (en met deze tips kan jij het ook leren)

Een urenlang orgasme krijgen alleen door elkaar te knuffelen? Het mag dan al opmerkelijk klinken, maar voor Melanie en Scott is het de gewoonste zaak van de wereld. Het getrouwde koppel uit Texas heeft zich immers verdiept in Tantra-yoga en wil nu aan iedereen leren hoe je zelf ook tot het ultieme hoogtepunt komt.

Melanie en Scott Mc Clure zijn een heel gelukkig koppel. Dat mag niet verbazen, want het paar uit Texas heeft orgasmes die tot 18 uur kunnen duren. Niet door ingewikkelde standjes uit de Kama Sutra, maar gewoon door elkaar te knuffelen. Ze beweren zelfs dat ze een orgasme kunnen krijgen zonder elkaar aan te raken: het volstaat dat een van de twee tot een orgasme komt in dezelfde kamer.

Melanie en Scott, die acht jaar getrouwd zijn, willen nu dat iedereen kan ervaren wat voor hen dagelijkse kost is geworden. Daarom hebben ze het yoga-centrum Extatic Hearts opgericht, dat zich specialiseert in Tantra. Dat is een oeroude vorm van yoga die gebruikmaakt van seksuele energie en jou helpt om tot een hogere vorm van bewustzijn te komen.

Orgastisch kampeertripje

Volgens Scott kunnen mensen tot een hoogtepunt komen door lichaam, geest en ziel met elkaar in verbinding te brengen. “Door Tantra te beoefenen met Melanie kunnen we tot een intens orgasme komen door te ademen, knuffelen, elkaar aan te raken en uiteraard ook door seks. Zelfs geluiden of smaken kunnen ons een orgasme bezorgen.”

“Melanie en ik hebben zelfs al orgasmes gehad samen met vrienden, terwijl we nog nooit seks hebben gehad met dat andere koppel. Enkele maanden geleden gingen we kamperen en kregen we allemaal een orgasme van de bliksem.”

Melanie (33) heeft ook weinig reden tot klagen. “Sinds Scott en ik ons hart geopend hebben voor elkaar, krijg ik regelmatig orgasmes van 8 tot 9 uur. Wij geloven dat een orgasme de hoogste vorm van bewustzijn is omdat je totaal open, vreugdevol en vrij bent.”

Het lijkt bijna ondraaglijk om 9 uur lang een orgasme te beleven, maar volgens Melanie is het fantastisch. “We kunnen nog altijd functioneren en ook zelf de intensiteit aanpassen. We voelen ons dan goddelijk.”

Sceptische Scott

Nochtans is het een lange weg geweest voor Scott. Twintig jaar geleden kwam hij altijd tot voortijdige ejaculatie. “Ik werkte 100 uur per week voor een groot bedrijf en ik stond zeer sceptisch tegenover Tantra.” Maar om iets te doen aan zijn vroegtijdige ejaculaties, besloot hij zich toch te verdiepen in de kunst van Tantra.

Die interesse groeide alleen maar toen hij 8 jaar geleden Melanie leerde kennen op een trouwfeest. Ze besloten zich samen toe te leggen op Tantra en sindsdien zijn ze naar eigen zeggen elke maand beter geworden.

Iedereen kan het

Aanvankelijk dachten Scott en Melanie dat ze een soort buitenaardse wezens waren, maar nu leren ze ook hun studenten om tot zo’n intense orgasme te komen. “Vorige maand kregen twaalf studenten samen een orgasme, gewoon door naar geluiden te luisteren.”

Dit zijn hun voornaamste tips om tot een beter orgasme te komen:

1. MAAK GELUID. Door geluid te maken tijdens het vrijen, geef je jezelf de toestemming om open te staan en je te laten meevoeren. Dus kreun, zucht of schreeuw het uit, het zal je orgasme alleen maar intenser maken.

2. ADEM DIEP. Door diep in en uit te ademen in het heetste van de strijd kan je jouw orgasme verlengen.

3. FOCUS NIET OP DE EJACULATIE. Probeer je uw seksuele energie voor te stellen tijdens het vrijen. Voel wat er gebeurt in je lichaam in plaats van te focussen op de ejaculatie. Geniet ook van het voorspel. Door van elk moment te genieten, kan je een meer bevredigend en magisch orgasme bereiken.