Interne mobiliteit maakt bedrijven en medewerkers sterker

Voor steeds meer bedrijven maakt interne mobiliteit onderdeel uit van de HR-strategie. Interne mobiliteit stimuleert medewerkers om buiten hun comfortzone te stappen en nieuwe competenties aan te leren. Dit zorgt voor een win-winsituatie: medewerkers kunnen doorgroeien binnen de eigen organisatie en bedrijven hoeven minder extern te rekruteren.

Lies Dumarey: van consulent naar hoofd gemeenschappelijke interne preventiedienst

Lies Dumarey (31) ging als bij ‘toeval’ aan de slag bij Accent. “Ik ben master in de rechten en solliciteerde voor de functie van commercieel juriste bij een klant van Accent. Die functie bleek al bezet, maar vanuit Accent kwam de vraag of ik interesse had in een job als kantoorverantwoordelijke in het kantoor van Brugge. Omdat ik over geen ervaring beschikte, startte ik eerst als consulente en groeide ik enkele maanden later toch door naar de functie van kantoorverantwoordelijke. Ik vond het een toffe job, maar na een tweetal jaren wou ik een andere richting uit en kaartte dit openlijk aan binnen de organisatie. Accent wou mij niet kwijt en bood me wat later de functie van preventieadviseur aan, een job die goed aansloot bij mijn opleiding. Terwijl ik als preventieadviseur werkte, volgde ik nog de opleiding Preventieadviseur 1.”

Enkele jaren later kwamen er weer nieuwe kansen. “Tot de groep House of HR, waar Accent deel van uitmaakt, behoort ook Logi-technic. Ik werd door hen gevraagd om als consulent advies te geven op het vlak van preventie en gaf ook ondersteuning bij een certificatietraject. Mijn taken als preventieadviseur breidden gestaag uit. Ondertussen ben ik doorgegroeid tot hoofd van de gemeenschappelijke interne preventiedienst van de achttien Belgische vennootschappen binnen de groep House of HR.”

Interne mobiliteit zorgde ervoor dat Lies actief bleef bij Accent. “Ik zoek altijd naar uitdagingen. Eens ik een job helemaal beheers en de materie begrijp, voel ik nu eenmaal de behoefte naar een nieuwe werkomgeving. Bij Accent heb ik altijd de kans gekregen om op die manier verder te groeien. Dat heeft niet alleen te maken met vele bedrijven die actief zijn in de organisatie, maar maakt ook deel uit van de HR-cultuur. Bij sommige bedrijven stopt de samenwerking wanneer een medewerker aangeeft uit te kijken naar een nieuwe job, hier opent het juist de deuren voor een nieuwe uitdaging. Dat zorgt uiteindelijk voor een win-winsituatie voor de medewerkers en de organisatie.”

Peter Claeys: van business controller tot productmanager

Handelsingenieur Peter Claeys (30) startte zijn carrière als consultant bij Ernst & Young met als specialisatie fusies en overnames. Na twee jaar stapte hij over naar UNILIN, ook een internationale organisatie met een jonge, dynamische cultuur. “Daar voel ik me het best in thuis. Ik startte op de afdeling finance en kwam terecht in een controllingfunctie met de focus op het kostenaspect van onze laminaatproducten. Doorheen mijn functies bij UNILIN is evolutie van de jobinhoud een constante. Tijdens mijn financefunctie betekende dit bijvoorbeeld dat de focus op alleen kostenaspecten geleidelijk uitbreidde naar opvolging van de volledige laminaat-P&L (Profit & Loss).”

De wekelijkse stafvergaderingen waarin één afgevaardigde per afdeling zit, verbreedde de visie van Peter over de organisatie. “Mijn loopbaan kreeg een nieuwe wending wanneer de toenmalige productmanager voor een andere uitdaging koos. Ik heb toen zelf initiatief genomen en ben sindsdien actief als productmanager bij UNILIN in de marketingafdeling. Ook al klinken de twee functies in eerste instantie weinig complementair, de opgedane kennis uit finance is zeer relevant en dus ook een goede basis voor mijn nieuwe functie. Productmanagement vervult een brug tussen de verschillende domeinen en zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan.” De analytische vaardigheden en opgebouwde kennis van het product laten Peter toe om de productie, sales, investeringen en dergelijke breed in te schatten.

Een nieuwe stap in een carrière heeft voor Peter zowel te maken met de kansen die een organisatie biedt als met eigen initiatief. In zijn huidige functie is hij van bij de ontwikkeling en latere lancering van een product betrokken en kan hij vooruitkijken op de lange termijn. “Van een voornamelijk controlerende, operationele functie ben ik geëvolueerd naar een meer strategische rol, inclusief het aansturen van een productteam. Dat sluit perfect aan bij mijn eigen ontwikkeling en de groei die de organisatie doormaakt. We opereren steeds meer in een internationale omgeving waarbij interne mobiliteit en het doorgroeien van medewerkers nauw met elkaar verbonden zijn.”

Jürgen Dhaene: hoofdcommissaris en korpschef lokale politie Aalst

Jürgen Dhaene (43) bewandelde een opmerkelijk carrièrepad. Via interne mobiliteit maakte hij de sprong van het actiegerichte ‘zwaantjeswerk’ bij de federale wegpolitie naar een managementfunctie als korpschef van de politiezone Aalst. “Ik ben afgestudeerd als criminoloog aan de UGent, voordien volgde ik een opleiding aan de Koninklijke Militaire School en stroomde ik binnen als rijkswachtofficier. Een aantal jaren werkte ik ‘onder de grond’ bij de metrobrigade in Brussel. Twee jaar voor de politiehervorming ging ik aan de slag bij een andere federale politiedienst belast met openbare ordehandhaving.”

In 2006 nam Jürgen deel aan een opleiding om te kunnen promoveren van commissaris naar hoofdcommissaris. “Mijn eerste job was bij de wegpolitie van de Federale Politie, waarbij ik uiteindelijk doorgroeide tot diensthoofd van de wegpolitie voor de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel. In 2015 nam ik deel aan de selectieproeven voor de overstap naar de lokale politie en op 1 januari 2016 legde ik de eed af als korpschef van de lokale politiezone Aalst. Ik geef nu leiding aan een middelgroot korps met 273 medewerkers.”

Interne mobiliteit bij de politie werkt in alle richtingen. “Je kunt overstappen van het federale naar het lokale niveau, maar de omgekeerde weg is ook een opportuniteit. Ook tussen de lokale zones behoort een overstap tot de mogelijkheden. In ons eigen korps maakt interne mobiliteit deel uit van het HR-beleid. Jaarlijks vinden er verschillende mobiliteitsrondes plaats. Er komen regelmatig plaatsen vrij, onder meer door natuurlijke afvloeiingen, en het functieaanbod is zeer divers. Naast de ‘gewone’ interventiepolitie heb je immers wijkagenten, motorrijders, hondenbegeleiders, medewerkers op de dispatching enzovoort. Recent nog hebben twee medewerkers, één van de interventiedienst en één van een adviesdienst, een opleiding gevolgd om motorrijder te worden.”

Interne mobiliteit draagt, volgens Jürgen, bij tot langere loopbanen. “Het fysieke aspect van een job bij de politie mag niet worden onderschat, de overstap naar een administratieve functie kan dan soelaas bieden. Interne mobiliteit is wel gebonden aan een aantal regels, je kunt pas na vijf jaar van functie en plaats veranderen. Ik ben overtuigd van de meerwaarde van interne mobiliteit: opgedane kennis en ervaring blijven immers behouden en dat versterkt zowel de medewerkers als de organisatie.”

Steven Van Overmeeren: van jobstudent tot medewerker voorraadbeheer

Voor Steven Van Overmeeren (35) is Colruyt Group als zijn tweede thuis, tijdens zijn jeugdjaren was hij er al actief als jobstudent in de verkoop. “Op mijn 18de kreeg ik een vaste job aangeboden bij Colruyt en combineerde dit met een studie graduaat boekhouding. Stap voor stap nam ik meer verantwoordelijkheden binnen het bedrijf en groeide ik door tot eerste verkoper bij verschillende vestigingen in onder meer Oudenaarde, Ronse, Deinze, Ledeberg en Merelbeke. Het was een verrijking om in diverse omgevingen te werken, ik pikte overal nuttige ideeën op. Van eerste verkoper werd ik nadien gerant in de Colruyt van Deinze. De job gaf me heel veel energie, maar tegelijkertijd slorpte het ook veel krachten op. Daarom wilde ik het over een andere boeg gooien.”

Steven maakte gebruik van een traject ‘loopbaanmobiliteit’ en kreeg de kans om voor een jaar aan de slag te gaan bij de selectiedienst. “Mijn takenpakket bestond onder meer uit de aanwerving van slagers en medewerkers voor Bio-Planet in Oost- en West-Vlaanderen. Ik was blij met deze jobrotatie. Er werd objectief rekening gehouden met mijn vragen en onzekerheden, waardoor ik me gewaardeerd voelde in een veilige omgeving.” Voor Steven bood dit de ruimte om nog een nieuwe stap te wagen. “Ik ben nu anderhalf jaar actief op stockbeheer, waar ik mijn competenties volledig kan benutten. In combinatie met een collegiale sfeer en een fijne werkomgeving ben ik op een plaats terechtgekomen waar ik me volledig kan ontplooien.”

