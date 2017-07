Als de zomerplicht roept ...

Als iedereen zich kan ontspannen of zelfs uit de bol gaat, dan kan dat alleen doordat anderen, zoals politiemensen, zich hiervoor inzetten. Zomerwerk bij de politie in woord en (vooral) beeld.

Sophie Droeshout, politie-inspecteur en ruiter bij de Federale Politie

Sophie Droeshout is politie-inspecteur en ruiter bij de Federale Politie. “Ik behoor tot een honderdtal ruiters die bij de politie worden ingezet. De lokale politie regelmatig vraagt ons regelmatig om te patrouilleren, bijvoorbeeld op plaatsen die niet of moeilijk toegankelijk of zichtbaar zijn, zoals in parken, aan de kust of in woonwijken tijdens vakantieperiodes”, vertelt Sophie.

Sophie en haar collega’s trekken ook te paard uit om de openbare orde te bewaren, denk aan optochten, betogingen of voetbalwedstrijden. Maar vullen altijd de bestaande politietroepen ter plaatse aan. “Tijdens de zomer zorgen wij bijvoorbeeld ook voor extra toezicht en zichtbaarheid op festivals als Pukkelpop of Graspop en op provinciale domeinen. Allemaal plaatsen waar veel volk komt”, vertelt ze. Sophie werkt al twaalf jaar bij de politie en altijd als ruiter. Haar belangrijkste collega is bij wijze van spreken haar vast paard dat ze intussen door en door kent. “Ik rij al van jongs af paard. Voor mij is mijn job een meisjesdroom die is uitgekomen.”

?Kurt Leenknecht, spoorwegpolitie

Op de foto staat Kurt Leenknecht bij de terugkeer van de festivalgangers van Rock Werchter in het station van Leuven. “Op die dag kwamen er 40.000 à 50.000 mensen in en uit het station via de pendelbussen naar de festivalweide van Werchter”, vertelt Kurt, die al vijftien jaar bij de spoorwegpolitie werkt.

?Hoewel zijn job, mede door de terreurdreiging, wat drukker en mogelijk ook risicovoller is geworden, doet Kurt die erg graag. “Ik doe in principe hetzelfde als de lokale politie, maar onze focus ligt bij de spoorwegen en de specifieke wetgeving die daarbij komt kijken”, vertelt hij. Een misdrijf of ongeval in of met een trein, in een groot station zoals in Leuven of op de sporen, is bijvoorbeeld een taak voor de spoorwegpolitie. “Tijdens de zomer is het druk. Op sommige momenten, zoals bij Rock Werchter, kunnen inderdaad maar een beperkt aantal collega’s in verlof gaan. Maar dat weten we en nemen we erbij.”

