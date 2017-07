Amerika’s bekendste gevangene is op zijn zeventigste weer een vrij man

De vroegere American footballster O.J.Simpson wordt in oktober voorwaardelijk vrijgelaten wegens goed gedrag. Dat is donderdag beslist. De inmiddels 70-jarige Simpson zat in de cel voor een gewapende overval. Maar het sporticoon en de latere filmacteur is vooral bekend van ‘het proces van de eeuw’ in 1994. Toen volgden miljoenen Amerikanen vier maanden lang in real time het proces over de moord op zijn ex-vrouw Nicole en haar vriend. Hoewel velen overtuigd waren van zijn schuld, ging hij toen vrijuit. Toch heeft hij zijn vrouw vermoord, vinden steeds meer Amerikanen.

‘Juice’, het troetelnaampje van de Amerikanen voor O.J. Simpson, is misschien wel de bekendste Amerikaanse bajesklant. Sinds het ophefmakende proces rond de moord op zijn ex-vrouw 23 jaar geleden maakt de man deel uit van het Amerikaanse collectieve geheugen. Vorig jaar verscheen nog een acht uur durende Netflix-documentaire over zijn leven en het nummer The Story of O.J. van de meest recente plaat van rapper Jay-Z prijkt momenteel in de hitlijsten.

Simpson zelf zit momenteel een straf van 33 jaar uit in de staat Nevada omdat hij in 2007 met een medeplichtige in een hotel in Las Vegas enkele handelaars in sportsouvenirs probeerde te beroven. Hij brak daarvoor in in het hotel en zou zelfs de slachtoffers onder schot hebben gehouden.

Nieuwszender CNN noemde de overval indertijd “een groezelige parodie van de hold-up film Ocean’s 11. Simpson van zijn kant hield vol dat de memorabilia aan hem toebehoorden en dat hij gewoon terugnam wat hem ontstolen was.

Modelgevangene

Foto: REUTERS

In 2008 werd Simpson voor die hold-up veroordeeld tot 33 jaar opsluiting, een ongemeen zware straf voor een misdrijf zonder gewonden. Zijn advocaten verkondigden luidkeels dat de rechtbank hiermee wraak wou nemen op de controversiële vrijspraak van Simpson in 1995 in de zaak van de moord op zijn ex-vrouw.

O.J.Simpson heeft ondertussen negen jaar uitgezeten van die termijn, wat minder is dan een derde. Vanuit de gevangenis moet Simpson vandaag via videoconferentie een vierkoppige raad overtuigen dat hij geen gevaar meer vormt voor de maatschappij.

Hij maakt een goede kans op een vervroegde vrijlating want hij gedraagt zich als een modelgevangene. Simpson houdt zich koest en is coach van het softballteam van de gedetineerden. De vroegere footballster, die naam maakte omdat hij meer meters dan wie ook kon lopen voor hij werd getackled, is ondertussen 70 jaar en gaat gebukt onder hevige artritis, waardoor hij voortdurend hinkt.

Als hij de leden van de paroolcommissiedonderdag kan overtuigen, kan O.J.Simpson begin oktober al vrijkomen.

Nicole Brown en O.J. Simpson Foto: AP

Twee lijken

O.J.Simpson was al een Amerikaans sporticoon toen hij de overstap maakte naar de film. Daar oogstte hij zijn grootste succes met de rol van detective Nordberg in de drie knotsgekke Naked Gun-films. Hier was een zwarte man die het gemaakt had, roem en fortuin had vergaard en door jong en oud werd geliefd om zijn humor en charme. Hij was niets minder dan een all american hero.

Dat beeld veranderde echter abrupt toen op 12 juni 1994 zijn ex-vrouw Nicole Brown dood werd aangetroffen in haar woning bij Los Angeles.

De moord was schokkend in al haar brutaliteit. Het hoofd van Nicole Brown, die twee jaar voordien van Simpson was gescheiden, was door de moordenaar omhoog en achterovergetrokken voor hij haar de keel oversneed. In de woning lag nog een ander lijk, dat van Ronald Goldman, een vriend van Nicole. Boven lagen de kinderen van Nicole en O.J. te slapen.

Valse baard

Het sporenonderzoek wees al snel op de mogelijke betrokkenheid van Simpson. Maar toen hij zich vijf dagen na de moord moest melden bij de politie, gaf hij niet thuis. Duizend journalisten wachtten vergeefs voor zijn deur tot hij buiten zou komen. In plaats van Simpson kwam een vriend kwam buiten en las een brief voor van O.J.: “Ik heb niets te maken met de dood van Nicole...Heb geen medelijden met mij. Ik heb een fantastisch leven gehad”. Het klonk als een zelfmoordbrief.

In de vooravond echter zag een politieman de auto van Simpson rijden. Toen de agent langszij reed, zei de chauffeur van de wagen - een vriend van O.J. - dat Simpson een pistool tegen zijn hoofd hield. Waarna een lange achtervolging startte. Helikopters van verschillende televisiezenders stegen op waarna de hele achtervolging live werd gevolgd door honderdduizenden Amerikanen. Duizenden mensen stonden langs de route. Toen Simpson voor zijn woning halt hield, werden in zijn auto een valse baard en snor gevonden en een geladen vuurwapen.

Twee kampen

Het proces dat 133 dagen duurde, werd live uitgezonden op tv en nauwgezet gevolgd door miljoenen Amerikanen.

Het proces verdeelde Amerika in twee kampen: zij die een zwarte man zagen die moest opdraaien voor de moord op een blanke vrouw die hij niet had gepleegd, en die de pech had rijk en zwart te zijn in een zeer witte wereld.

En zij die een man zagen die schuldig was aan een verschrikkelijke misdaad en nu een racistische ingesteldheid van politie en gerecht inriep als excuus om aan zijn rechtmatige straf te ontsnappen.

Een poll wees uit dat meer dan 60% van de zwarte bevolking geloofde dat Simpson het slachtoffer was van racisme terwijl de meerderheid van de blanken overtuigd was van zijn schuld.

Uiteindelijk werd O.J. Simpson vrijgesproken voor de moord op zijn ex-vrouw.

Simpson toont op het moordproces dat de handschoenen die op de misdaadplek werden gevonden, te klein zijn voor zijn handen. Foto: AFP

Gevallen held

Enkele jaren later werd O.J.Simpson toch nog schuldig bevonden in een burgerlijk proces dat door de nabestaanden van de slachtoffers was aangespannen. Hij werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 33,5 miljoen dollar maar kwam tot nu toe slechts met een fractie daarvan over de brug. Simpson zwoer dat hij geen dag zou werken om de nabestaanden te betalen.

Toen Simpson tien jaar na de feiten in het boek “If I did it” zijn eigen versie gaf, slaagde de familie van Ronald Goldman er alsnog in de royalties van de verkoop naar zich toe te halen.

In 2014, twintig jaar na de moord werd een nieuwe poll gehouden. 83 procent van de Amerikanen was nu overtuigd van zijn schuld. Ook onder de zwarte bevolking meende 53 procent dat O.J. Simpson wel degelijk zijn vrouw had gedood. De all American hero was definitief zijn heldenstatus kwijt.