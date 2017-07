Janssen Pharmaceutica breidt vaderschapsverlof uit tot acht weken

Janssen Pharmaceutica en de andere Belgische dochterondernemingen van het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson willen hun werknemers acht weken vaderschaps- en adoptieverlof geven. Het gaat om een regeling die wereldwijd door het Amerikaanse moederbedrijf wordt ingevoerd.

Concreet wil de onderneming zijn medewerkers een volledig betaald vaderschaps- of zwangerschapsverlof van acht weken gunnen. Voor moeders zou dat geen verlenging van de verlofperiode betekenen, maar wel hogere inkomsten. Voor vaders betekent het ook een forse uitbreiding van de verlofperiode, die momenteel maar tien werkdagen bedraagt.

Ook wie een kind adopteert, zou recht krijgen op acht weken vaderschaps- of moederschapsverlof.

“Die maatregel is eind juni aangekondigd, maar is nog niet in werking”, zegt syndicaal afgevaardigde Gijs Laureys (LBC). “We moeten nog met de HR-afdeling overleggen over de manier waarop dit zal worden ingevoerd. Die gesprekken zullen in september of oktober gevoerd worden.”

“Dit zal geld kosten, maar we vinden dit een belangrijke maatregel, want het gaat om de gezondheid van onze medewerkers”, zegt bedrijfswoordvoerder Tim De Kegel. “We denken dat dit zich deels ook zal terugbetalen in gemotiveerde en creatieve medewerkers”, klinkt het nog.

Hoeveel werknemers gebruik zullen maken van de regeling, is volgens De Kegel moeilijk te zeggen. “Maar om een idee te geven: 40 procent van de Belgische medewerkers van Johnson & Johnson is jonger dan veertig jaar. Dat zijn dus 2.400 van de ongeveer 6.000 medewerkers die binnen de ‘scoop’ vallen.”