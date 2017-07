Familie uit vliegtuig gezet omdat “baby tegen stoel schopte”

Tijdens het opstijgen in Fort Lauderdale heeft de crew van JetBlue beslist om terug te draaien en een familie met drie kinderen uit het vliegtuig te zetten.

Een Amerikaans gezin sleept de luchtvaartmaatschappij JetBlue voor de rechter omdat ze uit het vliegtuig werden gezet. De ouders en hun drie kinderen waren op 21 juni in Fort Lauderdale opgestapt en wilden naar New York vliegen. Maar tijdens het opstijgen kwam het tot een pittige discussie met de persoon die in de stoel voor het gezin zat.

De éénjarige zoon van het gezin zou namelijk hard in de rugleuning van de passagier voor hem geschopt hebben, waarop die laatstgenoemde gevraagd had aan de moeder “of ze de benen van haar kind niet beter zou vastbinden”.

De moeder zelf beweert dat ze haar excuses aanbood en de baby stil hield, maar de crew van JetBlue denkt daar anders over. “Er zijn duidelijk dreigementen geweest van de moeder naar de passagier voor haar”, klinkt het. “Daarom maakten we de beslissing om vlak na het opstijgen al terug te keren en vroegen we het gezin vriendelijk om het toestel te verlaten.”

De familie kreeg haar vliegtuigtickets terugbetaald, maar moest de dag erna wel nieuwe tickets boeken, die dubbel zo duur waren. Hun bagage bleef op het vliegtuig, waardoor die de hele tijd in New York was terwijl het gezin nog moest opstijgen. Tegen de tijd dat het gezin dan weer in New York was, had de crew de bagage al teruggestuurd naar Fort Lauderdale.

“Een vermoeiende en waanzinnige situatie”, getuigt de moeder in de Amerikaanse pers. “Wij eisen een schadevergoeding.”