Belgische clubs halen opgelucht adem: Afrika Cup vindt in 2019 niet plaats in de winter

Het is al jaren een frustratie van Belgische en Europese clubs: de timing van de Afrika Cup. Dat toernooi vindt traditioneel plaats in januari en februari, waardoor clubs een aantal Afrikaanse spelers in die periode moesten missen. In 2019 vindt de Afrika Cup echter plaats in juni en juli.

Het nieuws werd donderdag bekendgemaakt door de Afrikaanse voetbalorganisatie CAF. Tot jolijt van het Europese voetbal wordt de Afrika Cup verplaatst van de winter naar de zomer. Bovendien zullen er in 2019 in Kameroen 24 landen deelnemen in plaats van zestien, het aantal dat sinds 1996 in voege was.

De beslissing werd geformaliseerd op een top in het Marokkaanse Rabat. Daar werd ook beslist dat het toernooi om de twee jaar zal blijven doorgaan. In januari won trainer Hugo Broos de Afrikaanse titel met Kameroen.