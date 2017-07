Blamage voor Galatasaray: Turkse topclub gaat er in voorrondes Europa League uit tegen nobele onbekende

De Turkse recordkampioen Galatasaray is er donderdag in eigen huis in Istanboel niet in geslaagd zich voor de derde van vier voorrondes in de Europa League te plaatsen. Het speelde 1-1 gelijk tegen IFK Östersund uit Zweden, nadat de heenmatch in Zweden op 2-0 was geëindigd.

De Zweden kwamen na een uur op voorsprong toen Brwa Nouri een penalty omzette. Galatasaray kon even later nog gelijk maken via Ahmet Çalik (69.), maar dat volstond niet. Östersund schakelde zo in zijn eerste Europese campagne meteen een grote naam uit.